Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Beschädigtes Kameraobjektiv | Foto: Neodigital Versicherung AG

Der Direktversicherer der Generali in Deutschland bietet ab sofort eine sogenannte On-Demand-Versicherung für Kameras inklusive Ausrüstung an: Der Versicherungsschutz der Police Cosmos Direkt Now kann täglich online aktiviert oder deaktiviert werden. So könne beispielsweise bei einer Reise ein mehrtägiger Schutz taggenau abgeschlossen werden. Alternativ gibt es auch Flatrates, zum Beispiel für einen Monat.

Mit dieser neuartigen Versicherung können Fotografen sowohl neues als auch gebrauchtes oder gemietetes Equipment gegen Beschädigung, Diebstahl, Verlust oder Zerstörung ohne Selbstbeteiligung finanziell absichern. Der Versicherte bekommt dann bei Beschädigungen die notwendigen Reparaturkosten erstattet. Und bei einem Totalschaden oder Abhandenkommen bezahlt der Direktversicherer Cosmos Direkt ein Ersatzgerät.