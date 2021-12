Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Arbeiter montiert Photovoltaik-Anlage: Die neue Zurich-Gewerbepolice sichert auch Photovoltaik- oder Geothermie-Anlagen ab. | Foto: Pexels

Die Zurich Versicherung weitet ihr Angebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus. Dazu hat der Versicherer ein neues modulares Produktkonzept entwickelt, das sukzessive in den Markt eingeführt wird. In einem ersten Schritt bietet Zurich eine Haftpflichtversicherung, eine Inhalts- beziehungsweise Ertragsausfallversicherung sowie eine Gebäudeversicherung für gewerblich genutzte Gebäude an. Weitere Module folgen zu einem späteren Zeitpunkt, verspricht der Versicherer.



Das neue Produktangebot unterstützt außerdem die nachhaltige Ausrichtung von KMU durch umfassende Absicherung von zum Beispiel Photovoltaik oder Geothermie. Im Schadenfall übernimmt der Versicherer zudem auch Mehrkosten, die aus der Verwendung umweltfreundlicher oder ökologischer Baustoffe stammen, beziehungsweise zahlt mehr Entschädigung, damit solche zukünftig verwendet werden können.

Auch in Sachen Mobilität soll sich umweltbewußtes Verhalten für Kundenunternehmen lohnen: Die Zurich-Police sichert auch E-Ladestation und sogenannte Wall-Boxen ab.