Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Wohnhaus mit Garten | Foto: Barry D / Pixabay

Die Continentale hat ihre Wohngebäudeversicherung Immo Guard überarbeitet. In den Tarifvarianten XL und XXL wurde der Leistungskatalog an vielen Stellen verbessert und ausgebaut. Sollte das Haus zum Beispiel nach einem Schaden unbewohnbar sein, werden Hotelkosten jetzt bereits im XL-Tarif übernommen: Der Kunde bekommt demnach bis zu 100 Euro pro Tag. In der XXL-Variante sind die Entschädigungsgrenzen jeweils höher.

Bei der neuen Variante Top-Schutz für besonders anspruchsvolle Kunden sind die Entschädigungsgrenzen des XXL-Tarifs noch einmal erhöht. „Mit dem Bau-Boom sind in den vergangenen Jahren viele hochwertige Eigenheime entstanden. Ein Schaden an derartigen Immobilien kann schnell teuer werden“, erklärt Stefan Andersch, Vorstand Sach im Continentale Versicherungsverbund, zur Zielgruppe des neuen Angebots.

Ganz neu auf dem Markt sind die Dortmunder auch mit ihrem Schutzbrief für Mehrfamilienhäuser. Er richtet sich speziell an Vermieter. Dieser Zusatzbaustein bietet dem Kunden einen 24-Stunden-Service für diverse Notfälle. Versichert werden können Mehrfamilienhäuser mit maximal 20 Wohneinheiten. Gemeinschaftsräume und -anlagen der Immobilien sind dabei jeweils mitversichert.