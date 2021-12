Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Börsenhändlerin prüft Kurscharts: Die Fondspolice Mediolanum zieht sich aus dem Aktienmarkt zurück, wenn die Börsen heißlaufen. | Foto: Imago Images / Westend61

Der irische Versicherer Mediolanum International Life bietet eine neue Fondspolice mit eingebautem Timer. Mediolanum Life Plan arbeitet mit der Investmentstrategie „IIS“. Die Abkürzung steht für „Intelligent Investment Strategy“: Das Geld wird zunächst in eine defensive Ausgangsanlage angelegt, zum Beispiel in einen kurzlaufenden Rentenfonds mit niedrigem Risikoprofil. Im Anschluss wird es monatlich in drei ausgewählte Fondskörbe umgeschichtet. Die Umschichtungsfrist bestimmt der Kunde, der beim Mediolanum Life Plan zwischen drei und fünf Jahren wählen kann.

Das ganze System beruht auf der Theorie des Durchschnittskosteneffekts. So verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht beziehungsweise verfünffacht das ISS-System die monatlichen Einzahlungen in Aktienfonds, wenn der Aktienmarkt bestimmte Kursschwellen unterschreitet. Läuft der Aktienmarkt dagegen heiß, sichert das System die Gewinne in risikoarmen, geldmarktnahen Fonds.

Kunden, die sich für die Fondspolice entscheiden, stehen drei Aktienfondskörbe zur Auswahl. Der Aktienfondskorb 1 (Global Perspective) investiert auf großen Märkten weltweit. Der Aktienfondskorb 2 (Global Discovery) fokussiert sich auf Asien und auf Technologiewerte. Der Aktienfondskorb 3 (Global Thematic Focus) ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Kunden können frei zwischen diesen drei Körben wählen.

Zugang zur Fondspolice bekommen Vermittler ausschließlich über JDC, die als exklusiver Abwicklungspartner von Mediolanum in Deutschland agiert.