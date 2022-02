Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Mann und Frau pflanzen Bäume: Pangaea Life verspricht, für jeden neuen bAV-Vertrag einen Baum in einem von Abholzung bedrohten Gebiet zu pflanzen. | Foto: Pexels

Ab 4. Februar bringt Pangaea Life mit „bAV Invest“ eine nachhaltige betriebliche Altersvorsorge (bAV) auf den Markt. Die Nachhaltigkeitsmarke der Versicherungsgruppe die Bayerische bietet das Produkt mit einer garantierten Mindestrente und Beitragsgarantie von 80 Prozent als dynamisches Zwei-Topf-Hybrid. Verfügbar ist bAV Invest als beitragsorientierte Leistungszusage in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse.

Die Beiträge der bAV-Kunden fließen in zwei unterschiedliche Töpfe. Für die Garantie legt Pangaea Life einen Teil des Geldes konservativ im Sicherungsvermögen der Bayerischen an. Der andere Teil des Geldes, der für Rendite sorgen soll, fließt in die beiden Sachwerte-Fonds der Pangaea Life, Blue Energy Fonds und Blue Living Fonds.

Im Sicherungsvermögen hält sich die Bayerische nach eigenen Angaben an die „Principles for Responsible Investment“ (PRI) der Vereinten Nationen, setzt strenge Ausschlusskriterien durch, wie zum Beispiel Ausschluss von fossilen Energieträgern, Rüstung und Menschenrechtsverletzungen, und integriert ESG-Kriterien systematisch in ihre Investitionsentscheidungen.

Bei der Fondsanlage setzt das Unternehmen ausschließlich auf nachhaltige Sachwerte, wie erneuerbare Energien und Energiespeicher (Blue Energy Fonds) und ökologische wie sozialpositive Wohnimmobilien (Blue Living Fonds). Seit Auflage im Juni 2018 erwirtschafte Blue Energy eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8 Prozent (Stand: 31.12.2021). Der Fonds Blue Living startete im Oktober 2021.

Pangaea Life verspricht ihren Kunden "eine vollumfängliche Transparenz darüber, wie das Ersparte durch Investitionen in konkrete, nachweisbar nachhaltige Projekte wächst“, heißt es von Pangaea Life. Für jeden neuen Vertrag will das Unternehmen zudem einen Baum in einem von Abholzung bedrohten Gebiet pflanzen.

Die neue bAV der Pangaea Life ist auch auf der Beratungsplattform des unabhängigen Technologie- und Serviceanbieters Xempus vertreten. Dort können Vermittler das Produkt mit allen weiteren Tarifen und Tarifstufen im Rechentool berechnen.