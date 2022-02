Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Kind mit zerbrochener Vase: Schäden, die man selbst oder eigene Kinder Dritten zufügen, übernimmt die private Haftpflichtversicherung. | Foto: Pexels

Die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) bietet ab sofort mit Hilfe der White-Label-Lösung von Neodigital eine Privathaftpflichtversicherung (PHV) unter der Marke „SDK Neva“ an. Im Schadenfall zahlt „SDK Neva“ je nach Tarif bis zu 75 Millionen Euro.

Bei der technischen Umsetzung kommt eine neu entwickelte digitale Antragsstrecke zum Einsatz. Der Tarifrechner wurde über iFrame in die „SDK Neva“-Webseite eingebunden. Nach Vertragsabschluss erhält der Kunde den Zugang zu einem Selbstbedienungs-Kundenportal, in welchem er alle relevanten Geschäftsvorfälle wie Adressänderungen, Anpassung der Versicherungsleistung, Zahlweisen oder auch die Schadenmeldung durchführen kann. Sämtliche Vorgänge werden in Echtzeit und im 24/7 Stunden Betrieb verarbeitet.

Eine Postbox im Kundenportal informiert über den aktuellen Stand der Bearbeitung. Im Schadenfall bekommt der Kunde über ein sogenanntes Schadentracking zeitnahe Informationen, wie weit die Bearbeitung seines Schadens fortgeschritten ist.