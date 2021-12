Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Eine Katze: Die Katzen-Kranken- und OP-Versicherung von BD24 gibt es in jeweils drei Varianten. | Foto: Pexels

Die BD24 Berlin Direkt Versicherung nimmt drei Zahnzusatztarife sowie eine Katzen-OP- und Katzen-Krankenversicherung in ihr Angebot auf.



Bei der Katzen-OP (Cat Care)- und der Katzen-Krankenversicherung (Cat Health) bietet BD24 jeweils drei Varianten an, die 70, 80 oder 100 Prozent der jeweiligen Kosten erstatten.



Auch die Zahnzusatzversicherung gibt es in drei Varianten. Der Tarif Zahnzusatz DZ erstattet 30 Prozent, Zahnzusatz DZM 75 Prozent und Zahnzusatz DZL 100 Prozent der Kosten. Außerdem übernehmen die beiden letzteren Tarife die Kosten für die Zahnprophylaxe bis zu einer bestimmten Höhe (70 beziehungsweise 130 Euro im Jahr).