Redaktion 22.01.2021 Lesedauer: 1 Minute

Kein Ersatz für Bargeld Das sind die Pläne der EU für den digitalen Euro

EU-Kommission und Europäische Zentralbank arbeiten am E-Euro – in fünf Jahren könnte die Digitalwährung zum Einsatz kommen. Was soll der digitale Euro können? Die „Tagesschau“ gibt einen Überblick.