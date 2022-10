Frisch aufgelegte Fonds Das sind die Produkt-Neuheiten der Woche

Gané startet globalen Aktienfonds

Die für ihren Mischfonds Acatis Gané Value Event-Fonds bekannte Frankfurter Investment-Boutique startete am 23. September einen international anlegenden Aktienfonds.

Um das Anlageziel zu erreichen, kombinieren die beiden Manager Uwe Rathausky und Henrik Muhle im neuen Gané Global Equity zwei Anlagestrategien: das Value-Investing und die Event-Orientierung. Value bedeutet für die Fondslenker, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Qualität, hervorragendem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu vermeiden.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken zu reduzieren, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Dementsprechend werde auf Unternehmen gesetzt, die über die weltweit besten Geschäftsmodelle verfügen. „Sie zeichnen sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit und Ausweitung eines bestehenden Wettbewerbsvorteils, hohe Rohertragsmargen, die Fähigkeit zur Generierung von hohem freiem Cash-Flow und einen langfristigen Wachstumspfad mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität aus. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht es, sich bietende Chancen ergreifen zu können“, heißt es in der Stellungnahme der Frankfurter Fondsboutique. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingeordnet und richtet sich in erster Linie an institutionelle Investoren. Das Mindestanlagevolumen beträgt 500.000 Euro.

Gleichzeitig wurde der Name des 6,2 Milliarden Euro schweren Flaggschiffs Acatis Gané Value Event zum 1. Oktober in Acatis Value Event umbenannt. An der Strategie und dem Management ändere sich aber nichts. Die größten Positionen im Mischfonds-Portfolio sind Berkshire Hathaway, Apple und Microsoft.

Amundi mit 10 nachhaltigen Sektor-ETFs auf Xetra

Europas größter Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Amundi führt eine breite Palette globaler ESG-Sektor-ETFs auf Xetra ein. Das Angebot deckt die meisten Marktsegmente ab, darunter Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Finanzen, Gesundheitswesen, Industriegüter, Informationstechnologie, Roh- und Grundstoffe sowie Versorger.

Die neuen ETFs würden es Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios besser auf den Konjunkturzyklus auszurichten und gleichzeitig ihre Ziele für verantwortungsbewusstes Investieren einzuhalten, heißt es in der Pressemitteilung. Die von den ETFs nachgebildeten Indizes von Standard & Poors ermöglichen Investoren ein Engagement in großen und mittelgroßen Unternehmen in Industrieländern unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien für kontroverse Aktivitäten. Mit laufenden Kosten von 0,18 Prozent sind die ETFs derzeit das kostengünstigste Angebot an globalen ESG-Sektor-ETFs auf dem Markt.

Produktpalette im Überblick:

Quelle © Amundi Asset Management

Vanguard startet zwei ESG-ETFs

Vanguard legt zwei neue ETFs mit ESG-Fokus auf: Der Vanguard ESG Emerging Markets All Cap ETF bildet den FTSE Emerging All Cap Choice Index nach und investiert in Aktien jeglicher Marktkapitalisierung in den Schwellenländern weltweit. Der Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap ETF bildet den FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index ab und investiert in Standard- und Nebenwerte aus Asien. Ausgeschlossen sind Branchen, die zum Beispiel mit Schusswaffen, Tabak oder fossilen Brennstoffen zu tun haben. Die laufenden Kosten liegen bei 0,24 Prozent respektive 0,17 Prozent (Ongoing Charges).

„Unsere ESG-Indexprodukte ermöglichen es Anlegern, ihre Nachhaltigkeits-Präferenzen in ihre Anlagen einzubeziehen und gleichzeitig die wichtigsten Vorteile von Indexfonds zu nutzen: Diversifizierung, Transparenz und niedrige Kosten“, sagt Fong Yee Chan, Leiterin der ESG-Strategie für Großbritannien und Europa.