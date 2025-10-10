Die reichsten Deutschen aus der Finanzindustrie

Carsten Maschmeyer mit seiner Ehefrau, Schauspiel-Star Veronica Ferres. Bildquelle: Imago Images / Sven Simon

Platz 6: Carsten Maschmeyer

Seit 2012 ist Carsten Maschmeyer als Investor tätig und weltweit an über 150 Start-ups beteiligt. Dazu zählen unter anderem der schwedische Zahlungsanbieter Klarna und der Finanzdienst Finanzguru. Außerdem zählt er seit 2016 zum festen Investoren-Team der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, ebenfalls um Start-ups zu entdecken.

Eines von Maschmeyers bislang erfolgreichsten Investments ist das Unternehmen Modern Health – Maschmeyers erstes „Einhorn“ (also ein Start-up mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar oder Euro). Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Förderung der psychischen Gesundheit ihrer Mitarbeiter.

Als Vehikel für Maschmeyers Investments dienen mehrere Wagniskapital-Unternehmen unter dem Dach der 2011 gegründeten Maschmeyer Group, die Büros in Berlin, Hannover, München und San Francisco unterhält.

Frühe Jahre von Carsten Maschmeyer

Maschmeyer Karriere begann mit seiner Vertriebstätigkeit bei der OVB Vermögensberatung, die er 1978 als Nebenjob begann. 1983 stieg er mit 24 Jahren zum Landesdirektor der OVB auf. 1987 verließ Maschmeyer das Unternehmen. Wenig später stieg er mit 900.000 DM beim Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD) ein, und übernahm die Mehrheit und die Leitung des Vertriebs. Er führte die unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung ein, als deren Erfinder er gilt. 2000 brachte er den AWD an die Börse. Bei einem Ausgabekurs von 54 Euro pro Aktie wurde ein Emissionserlös von rund 500 Millionen Euro erzielt. Zwischen 2001 und 2008 war der AWD im M-Dax gelistet.

Im Dezember 2007 unterstützte Maschmeyer als Vorstandsvorsitzender die Übernahme des AWD durch den Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life. In diesem Zuge veräußerte auch die Familie Maschmeyer ihren AWD-Anteil von rund 30 Prozent für rund 360 Millionen Euro. Zusätzlich verkaufte Maschmeyer der Swiss Life 2008 sein Aktienpaket der AWD-Konkurrentin MLP für rund 307 Millionen Euro.