Die reichsten Deutschen aus der Finanzindustrie

DI+ Metzler und Co. Das sind die reichsten Deutschen aus der Finanzindustrie

Lidl-Gründer Dieter Schwarz führt erneut die Top-500-Liste des Manager Magazins der vermögendsten Deutschen an. Auf welchen Plätzen sind Akteure aus der Finanzwelt zu finden?

Von  | Redakteur
Aktualisiert am:
1 / 11
Fürstlich Castell’sche Bank in Würzburg. | © Imago IMges / Chromorange
Seit 1972 befinden sich Hauptverwaltung und die Geschäftsführung der Fürstlich Castell’sche Bank in Würzburg. Bildquelle: Imago IMges / Chromorange
Platz 9: Familien Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen

Mit 500 Millionen Euro landet die Familien Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen auf Platz 482. Die Fürstlich Castell’sche Bank wurde 1774 gegründet. Eigentümer sind Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen. Die Bank hat knapp 220 Angestellte, verwaltet rund 2 Milliarden Euro und hat eine Bilanzsumme von einer Milliarde Euro.

Peter Harf arbeitete jahrzehntelang für die Milliardärs-Familie Reimann. Bildquelle: Imago Images / Belga
Platz 9: Peter Harf

Peter Harf arbeitete über 40 Jahre lang für die Familie Reimann und und baute die JAB Holding, das Single Family Office des Clans auf. Harf selbst hat ebenfalls ein Vermögen von 500 Millionen Euro.

Er kam 1981 zu Benckiser und baute das Konsumgüterunternehmen Reckitt Benckiser auf. Im Jahr 2012 führte Harf eine Strategie für die Familie ein, um das Familienvermögen zu konsolidieren. Daraus entstand die JAB Holding Company als partnergeführte Investmentgesellschaft. Im Laufe des darauf folgenden Jahrzehnts baute JAB fünf Investitionsplattformen auf, in denen sich die Beteiligungen tummeln: Kaffee & Getränke, Fast Casual Restaurants, Genuss, Heimtierprodukte und Tierversicherungen. 

Wolfgang Egger, Gründer von Patrizia. Bildquelle: Patrizia
Platz 9: Wolfgang Egger, Gründer von Patrizia

Patrizia ist weltweit tätig und bietet seit über 40 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an.

Das Rumoren der vergangenen Jahre am Immobilienmarkt ging auch an dem Unternehmen aus Augsburg nicht spurlos vorüber. Das merkte auch Gründer Wolfgang Egger an seinem Kontostand. Dieser soll laut Manager Magazin um 200 Millionen auf 500 Millionen gesunken sein. Damit liegt Egger in der Gesamtwertung ebenfalls auf Platz 482. Im vergangenen Jahr war es noch Platz  376.

Größter Gewinner in der Top-500 sind übrigens die Familien von Braunbehrens, Bode und Sethe – Großaktionäre des niederländische Rüstungskonzerns KNDS mit Sitz in Amsterdam – die ihr Vermögen um 5,3 auf 8 Milliarden Euro steigern konnte, womit sie nun auf Platz 24 stehen. Sogar der erstplatzierte Dieter Schwarz konnte sein Vermögen „nur“ um 2,8 auf 46,5 Milliarden Euro steigern.

Größter Verlierer ist Familie Merck mit einem minus von 9,3 Milliarden Euro. Der Pharma-Clan steht nun mit 24,5 Milliarden Euro auf Platz 4 des Manager-Magazin-Rankings. 

Gabriele Quandt, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der HQ Holding (Harald Quandt Holding): Die Holding verwaltet unter anderem das Vermögen der Erben von Harald Quandt. Bildquelle: Imago Images / Reiner Zensen
Platz 8: HQ Trust, Harald Quandt Holding

Gabriele Quandt, Katarina Geller, Anette May-Thies und Colleen-Bettina Rosenblat-Mo, die Damen, die hinter dem Multi Family Office der Familie Harald Quandt, das Privat- und institutionelle Kunden betreut, stehen, haben laut Manager Magazin ein im Vergleich zum Vorjahr erneut unverändertes Vermögen von 700 Millionen Euro. Damit stehen sie im Gesamtranking auf Platz 340, 26 Plätze weiter hinten als im Vorjahr.

Logo der auf Honorarberatung spezialisierte Privatbank Quirin in Köln. Bildquelle: Imago Images / Horst Galuschka
Platz 7: Holger Timm, Gründer der Quirin Privatbank

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften entschied Holger Timm sich dazu, doch lieber in die Finanzwelt zu gehen. An der Berliner Börse fand er Gefallen am Aktienhandel. Ende der 1980er Jahre gründete er die Firma HTB, wenige Jahre später die „Berliner Effektengesellschaft“. Diese betrieb selbst Aktienhandel.

Er gründete dann auch die Berliner Effektenbank, die 2006 zur Quirin Privatbank umbenannt wurde. Heute betreuen rund 250 Beschäftigte an 15 Standorten sowie im Internet über 50.000 Kundinnen und Kunden und verwalten ein Vermögen von rund sechs Milliarden Euro. Timm selbst hat laut Manager Magazin ein Vermögen von einer Milliarde Euro – was dem Vermögen des Vorjahres entspricht. Im Gesamtranking landet er damit auf Platz 233, 15 Plätze weiter hinten als im Vorjahr.

Carsten Maschmeyer mit seiner Ehefrau, Schauspiel-Star Veronica Ferres. Bildquelle: Imago Images / Sven Simon
Platz 6: Carsten Maschmeyer

Seit 2012 ist Carsten Maschmeyer als Investor tätig und weltweit an über 150 Start-ups beteiligt.  Dazu zählen unter anderem der schwedische Zahlungsanbieter Klarna und der Finanzdienst Finanzguru. Außerdem zählt er seit 2016 zum festen Investoren-Team der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, ebenfalls um Start-ups zu entdecken.

Eines von Maschmeyers bislang erfolgreichsten Investments ist das Unternehmen Modern Health – Maschmeyers erstes „Einhorn“ (also ein Start-up mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar oder Euro). Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Förderung der psychischen Gesundheit ihrer Mitarbeiter.

Als Vehikel für Maschmeyers Investments dienen mehrere Wagniskapital-Unternehmen unter dem Dach der 2011 gegründeten Maschmeyer Group, die Büros in Berlin, Hannover, München und San Francisco unterhält.

Frühe Jahre von Carsten Maschmeyer 

Maschmeyer Karriere begann mit seiner Vertriebstätigkeit bei der OVB Vermögensberatung, die er 1978 als Nebenjob begann. 1983 stieg er mit 24 Jahren zum Landesdirektor der OVB auf. 1987 verließ Maschmeyer das Unternehmen. Wenig später stieg er mit 900.000 DM beim Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD) ein, und übernahm die Mehrheit und die Leitung des Vertriebs. Er führte die unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung ein, als deren Erfinder er gilt. 2000 brachte er den AWD an die Börse. Bei einem Ausgabekurs von 54 Euro pro Aktie wurde ein Emissionserlös von rund 500 Millionen Euro erzielt. Zwischen 2001 und 2008 war der AWD im M-Dax gelistet.

Im Dezember 2007 unterstützte Maschmeyer als Vorstandsvorsitzender die Übernahme des AWD durch den Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life. In diesem Zuge veräußerte auch die Familie Maschmeyer ihren AWD-Anteil von rund 30 Prozent für rund 360 Millionen Euro. Zusätzlich verkaufte Maschmeyer der Swiss Life 2008 sein Aktienpaket der AWD-Konkurrentin MLP für rund 307 Millionen Euro. 

Franz von Metzler zog vor gut zwei Jahren in den Vorstand des familieneigenen Bankhauses Metzler ein. Bildquelle: Metzler
Platz 5: Franz von Metzler und Familie

Das Vermögen von Franz, Elena und Leonhard von Metzler blieb im vergangenen Jahr konstant, beträgt 1,2 Milliarden Euro, womit die Familie im Gesamtranking Platz 200 belegt. Franz von Metzler arbeitet seit 2014 bei Metzler. Er ist Mitglied des Vorstands der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG und verantwortet das Geschäftsfeld Asset Management

Vater Friedrich von Metzler, der unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes war, zog sich Ende Mai 2018 aus dem Vorstand der Metzler-Holding und der Geschäftsleitung des Bankhauses Metzler zurück, blieb aber bis zu seinem Tod am 17. November 2024 persönlich haftender Gesellschafter. 

Das Manager Magazin verweist bei dem Ranking darauf, dass es sich bei allen Vermögensangaben um Schätzungen handelt. Bewertungsgrundlage sind Unternehmensbewertungen sowie umfängliche Recherchen. Die Vermögen wurden demnach konservativ bewertet, das Aktienkapital nach den Schlusskursen vom 15. September 2025, nicht börsennotierte Unternehmen nach Umsatz, Profitabilität und Marktstellung. Als Vermögen gelten laut Manager Magazin Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Aktien und Kunstobjekte. Private Gemälde-Sammlungen, Autos oder Ähnlichem fließen dabei nicht in die Bewertung ein, wenn sie nicht in Museen oder anders öffentlich sind.

Insgesamt gibt es übrigens inzwischen 256 Milliardäre in Deutschland – sieben mehr als im vergangenen Jahr.

Schriftzug der Berenberg Privatbank: Das Vermögen der Eigentümerfamilien liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Bildquelle: Imago Images/Arnulf Hettrich
Platz 4: Berenberg

Familie von Berenberg, Hans-Walter Peters, Hendrik Riehmer, Jan Philipp Reemtsma und die Familie von Christian Erbprinz zu Fürstenberg sind zu verschiedenen Anteilen die Haupteigner der 1590 gegründeten und damit ältesten Privatbank Deutschlands. Ihr Vermögen schrumpfte im vorletzten Jahr um 600 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr blieb es dabei, was im Gesamtranking den 188. Platz ergibt. Im Vorjahr war es noch Platz 175.

Kurt von Storch (li.) und Bert Flossbach vom Vermögensverwalter Flossbach von Storch: Das Vermögen der beiden beträgt laut Ranking 2,1 Milliarden Euro. Bildquelle: Flossbach von Storch
Platz 3: Flossbach von Storch

Eine Erfolgsgeschichte „made in Köln“: 1998 gründeten Bert Flossbach und Kurt von Storch ihre Vermögensverwaltung in der Domstadt. Anfang 1999 erhielten sie die Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Heute hat Flossbach von Storch mehr als 300 Mitarbeiter und betreut ein Vermögen von über 80 Milliarden Euro. Das Vermögen der beiden Gründer liegt wie im Vorjahr bei 2,1 Milliarden Euro, womit sie sich hier die Bronzemedaille sichern und im Gesamtranking auf Platz 125 landen, 19 Plätze weiter hinten als im Vorjahr.

Andreas (l.) und Reinfried Pohl Jr. von der Deutschen Vermögensverwaltung: Die zwei Söhne von Firmengründer Reinfried Pohl belegen im Gesamtranking mit 3,5 Milliarden Euro den 77. Platz. Bildquelle: DVAG
Platz 2: DVAG

Andreas (l.) und Reinfried Pohl Jr. von der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) stehen, was den reinen Finanzsektor betrifft, auf dem zweiten Platz. Im Gesamtranking der 500 reichsten Deutschen belegen sie mit 3,5 Milliarden Euro – ein Plus von 400 Millionen Euro – Platz 77. 

Filiale von Merck Finck in Köln. Die Bank wurde 1870 von Wilhelm von Fick gegründet. Seit 1990 ist die Familie nicht mehr im Besitz des Geldhauses. Bildquelle: Imago Images / Joko
Platz 1: Ehemals Merck Finck, Erben von August von Finck

Die Erben von August von Finck besitzen laut Manager Magazin erneut ein Vermögen von 6 Milliarden Euro. Das Geld ist in diversen Beteiligungen angelegt, von Goldhandel über Konsumgüter bis hin zu Immobilien. Der Ursprung des Vermögens wurde 1870 von Augusts Vater Wilhelm gelegt. In diesem Jahr gründete er das Bankhaus Merck Finck & Co und rief später mit anderen auch die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und die Allianz-Versicherungs AG ins Leben. August von Finck junior verkaufte im Oktober 1990 das Bankhaus Merck-Finck für rund 600 Millionen DM an die britische Barclays Bank. Mittlerweile gehört das Bankhaus zur Zur KBL-Gruppe, der Katarischen Familie Al-Thani, zu der unter anderem auch die französische Richelieu Banque Privée, Brown Shipley & Co in Großbritannien und Theodoor Gilissen Bankiers in den Niederlanden gehören.

Wilhelm von Finck Jr. hat übrigens einen separaten Platz in der Liste und liegt mit 1,8 Milliarden Euro auf Platz 137. Sein vermögen stagnierte im Vergleich zum Vorjahr.

