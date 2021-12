Forbes-Ranking Das sind die reichsten Frauen der Welt

Unter den Superreichen sind die Männer in der Mehrzahl. Aber es gibt sie: Die Milliardärinnen. Ein Ranking von Forbes, das das Portal Statista aufgegriffen hat, zeigt die zehn reichsten Frauen der Welt. Gemeinsam haben sie, dass sie ihr Vermögen von Vätern oder Ehemännern geerbt haben. Unter den Top Ten ist nur eine Selfmade-Milliardärin.

Frauen aus den USA sind in der Rangliste in der Überzahl. An der Spitze hält sich aber eine Französin. Ins Ranking schafft es zudem mit ihrem Vermögen auch eine deutsche Milliardärin.