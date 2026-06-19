Forbes-Ranking Das sind die reichsten Frauen der Welt

Karriere
Die zehn reichsten Frauen der Welt
Forbes-Ranking Das sind die zehn reichsten Frauen der Welt
Vermögen: 32,5 Milliarden US-Dollar
Ursprung des Vermögens: Marilyn Simons ist die Witwe des renommierten Investors Jim Simons, der im Mai 2024 verstarb. Ihr Vermögen stammt aus dem Nachlass ihres Mannes. Sie leitet die Simons Foundation, eine Organisation, die das Paar gemeinsam gründete, um Wissenschaftsbildung und Forschung zu fördern. Den Großteil ihrer Karriere widmet sie philanthropischer Arbeit und ist in verschiedenen Bildungsorganisationen aktiv.
Land: USA
Alter: 75 Jahre
Platz im Gesamtranking: 66
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