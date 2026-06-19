Forbes-Ranking Das sind die reichsten Frauen der Welt

Platz 10: Marilyn Simons
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Marilyn Simons | © Cold Spring Harbor Laboratory
Marilyn Simons mit ihrem Mann Jim Simons. Bildquelle: Cold Spring Harbor Laboratory

Vermögen: 32,5 Milliarden US-Dollar

Ursprung des Vermögens: Marilyn Simons ist die Witwe des renommierten Investors Jim Simons, der im Mai 2024 verstarb. Ihr Vermögen stammt aus dem Nachlass ihres Mannes. Sie leitet die Simons Foundation, eine Organisation, die das Paar gemeinsam gründete, um Wissenschaftsbildung und Forschung zu fördern. Den Großteil ihrer Karriere widmet sie philanthropischer Arbeit und ist in verschiedenen Bildungsorganisationen aktiv.

Land: USA

Alter: 75 Jahre

Platz im Gesamtranking: 66 