Kaufbereinigtes BIP pro Kopf Das sind die reichsten Länder der Welt

Welches ist das reichste Land der Welt? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Denn um das Wohlergehen eines Landes zu ermitteln, gibt es unterschiedliche Messgrößen. Im Rahmen seines halbjährlich erscheinenden World Economic Outlook ermittelt der Internationale Währungsfonds unter anderem das um die Kaufkraft bereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf.

Der Vorteil dieses Indikators: Das BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität berücksichtigt mehrere Aspekte gleichzeitig. Es misst einerseits, wieviel Wirtschaftsleistung auf jeden Einwohner eines Landes gerechnet anfällt. Andererseits berücksichtigt es auch, wie viel sich die Menschen eines Landes von ihrem Geld leisten können. Um die Kaufkraft zu ermitteln, werden etwa die Lohn- und Mietniveaus herangezogen.

Der Mannheimer Wirtschaftsprofessor Tom Krebs erläutert die Bedeutung der Kaufkraft an einem Beispiel, das das Manager Magazin zitiert: Im vergangenen Jahr hätte man beim Umtausch Euro in US-Dollar durchschnittlich 1,14 Dollar je Euro erhalten. Die Kaufkraft eines Euros in Deutschland entsprach laut OECD allerdings der Kaufkraft von 1,34 Dollar in den USA. Mit einer identischen Geldmenge konnte man sich hierzulande mithin mehr leisten als in den USA.

Als Maßeinheit für das kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf zieht der IWF einen fiktiven „internationalen Dollar“ heran. Ein internationaler Dollar würde im jeweils betrachteten Land eine vergleichbare Menge an Waren und Dienstleistungen kaufen können, die ein US-Dollar in den Vereinigten Staaten erbrächte.

Hier zeigen wir die Rangliste der 20 reichsten Länder, sortiert nach dem kaufbereinigten BIP pro Kopf, gemessen in internationalen US-Dollar.