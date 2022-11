Tipps der Redaktion Das sind die spannendsten ETFs für 2023

Bis Ende 2021 war die Börsenwelt noch in Ordnung. Doch mit dem Jahreswechsel drehte der Wind: Krieg, Inflation und Zinserhöhungen ließen die Kurse purzeln. Doch je länger der Abwärtstrend anhält, desto näher ist der Tiefpunkt. Zeit also, den Blick nach vorn zu richten und neue ETFs zu entdecken!

© Jessica Hunold mit Canva

Ein schwieriges Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Nach guten Jahren, in denen die Kurse mit geringen Schwankungen und ordentlichen Zuwächsen wie an der Schnur nach oben kletterten, kamen die weltweiten Indizes 2022 förmlich unter die Räder. Erwischt hat es insbesondere Wachstums- und Kryptowerte, die aufgrund des abrupten Kurswechsels der Notenbanken schnurstracks nach unten rauschten. Die junge Generation, die gerade dabei war, sich mit Aktien und ETFs anzufreunden, hatte wahrlich ein schwieriges Umfeld für den Börsenstart erwischt.

Umso mehr gilt es jetzt, den Blick nach vorne zu richten. Denn eine alte Kaufmannsweisheit besagt: „Der Gewinn liegt im Einkauf.“ Wer an der Börse mitverdienen will, muss vor allem darauf achten, dass der Einkaufspreis stimmt. Der Blick in den Börsenrückspiegel zeigt, dass bisher noch jeder Rücksetzer früher oder später aufgeholt wurde. Gerade nach Schwächephasen, wie wir sie aktuell erleben, sind die anschließenden Kursanstiege besonders kräftig ausgefallen.

ETFs werden immer beliebter

Vor allem ETFs flogen in den vergangenen Jahren mehr und mehr die Herzen zu. Nach einer Auswertung der ING Bank stieg ihr Volumen im vergangenen Jahr um 50 Milliarden auf 150 Milliarden Euro. Das haben die passiven Fonds vor allem zwei Eigenschaften zu verdanken: Sie sind transparent und kostengünstig. Weil sie in der Regel einen Index abbilden, weiß der Anleger jederzeit, wie sich der ETF zusammensetzt. Bei aktiven Fonds wird dagegen meistens nur einmal im Monat Auskunft über die größten Positionen gegeben. Außerdem sind die Indexfonds sehr liquide, denn Anleger können sie jederzeit an der Börse kaufen und verkaufen. Bei vielen normalen Investmentfonds ist der Handel oft nur einmal am Tag zum jeweiligen Tagesrücknahmepreis möglich.

Mit unseren ETF-Empfehlungen auf den folgenden Seiten wollen wir euch zeigen, wo wir persönlich in den kommenden Monaten oder vielleicht sogar Jahren Chancen auf dem ETF-Markt sehen. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass die Weltwirtschaft auch in Zukunft weiterwachsen wird und sind, wie unsere Tipps zeigen, grundsätzlich positiv für den Kapitalmarkt gestimmt.