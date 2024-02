Welches sind die besten weltweit investierenden Mischfonds, die deutschen Anlegern zur Verfügung stehen? Dieser Frage widmet sich Scope in Kooperation mit dem SZ-Institut in einer ausführlichen Untersuchung. In mehreren Schritten hat die europäische Ratingagentur die stärksten Multi-Asset-Produkte ausgewertet.

Neben der Wertentwicklung berücksichtigten die Studienautoren auch Volatilität, Kosten, Volumen und Kontinuität der Top-Produkte. Zunächst sortierten sie daher Fonds aus, die jünger sind als fünf Jahre oder weniger als 100 Millionen Euro verwalten. 85 Fonds überstanden dann den erweiterten Auswahlprozess in Form eines Rendite-Checks und der Ausklammerung von zu teuren und zu volatilen Produkten.

Im letzten Schritt prüften die Veranstalter der Studie die Qualität der Mischfonds anhand der Kontinuität des Managementteams sowie der Anlagestrategie und deren Nachvollziehbarkeit. 38 Fonds erfüllten sämtliche dieser Vorgaben und wurden getrennt nach ihrer jeweiligen Peergroup – dynamische, ausgewogene, konservative und flexible Mischfonds – zusammengestellt.

Die Einteilung der verschiedenen Gruppen wird von Scope anhand des Aktienanteils vorgenommen. Dynamische Mischfonds weisen demnach eine Aktienquote von mindestens 70 Prozent auf. Bei ausgewogenen Produkten rangiert der Anteil der Aktien zwischen 40 und 60 Prozent. Konservative Mischfonds dürfen eine Aktienquote von höchsten 30 Prozent nicht überschreiten. Im Fall der flexiblen Mischfonds steht es den Portfoliomanagern frei, welche Anlageklassen sie auswählen und wie sie diese gewichten. Die Aktienquote kann somit zwischen null und 100 Prozent betragen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die drei stärksten globalen Mischfonds nach Fünf-Jahres-Rendite aus den jeweiligen Peergroups Dynamisch, Ausgewogen, Konservativ und Flexibel vor. Die Daten sind Stand vom 31. Dezember 2023, wenn nicht anders angegeben.

Mischfonds Global Dynamisch – Platz 3

BRW Balanced Return Plus V

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: DE000A1110J4

DE000A1110J4 Volumen: 1.266,5 Millionen Euro

1.266,5 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,31 Prozent

1,31 Prozent Rendite 5 Jahre: 9,1 Prozent

9,1 Prozent Volatilität 5 Jahre: 11,4 Prozent

Mischfonds Global Dynamisch – Platz 2

Plusfonds A

ISIN: DE0008471087

DE0008471087 Volumen: 276,9 Millionen Euro (Stand: 31.01.2024)

276,9 Millionen Euro (Stand: 31.01.2024) Laufende Kosten (p.a.): 1,78 Prozent

1,78 Prozent Rendite 5 Jahre: 9,8 Prozent

9,8 Prozent Volatilität 5 Jahre: 12,3 Prozent

Mischfonds Global Dynamisch – Platz 1

Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75

ISIN: LU1089088311

LU1089088311 Volumen: 1.032,6 Millionen Euro

1.032,6 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,77 Prozent

1,77 Prozent Rendite 5 Jahre: 9,8 Prozent

9,8 Prozent Volatilität 5 Jahre: 12,4 Prozent

Mischfonds Global Ausgewogen – Platz 3

Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50

ISIN: LU1093406186

LU1093406186 Volumen: 2.024,2 Millionen Euro

2.024,2 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,76 Prozent

1,76 Prozent Rendite 5 Jahre: 5,8 Prozent

5,8 Prozent Volatilität 5 Jahre: 9,2 Prozent

Mischfonds Global Ausgewogen – Platz 2

Blackrock Global Funds – Global Allocation A2

ISIN: LU0171283459

LU0171283459 Volumen: 13.186,8 Millionen Euro

13.186,8 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,77 Prozent

1,77 Prozent Rendite 5 Jahre: 7,6 Prozent

7,6 Prozent Volatilität 5 Jahre: 10,0 Prozent

Mischfonds Global Ausgewogen – Platz 1

DC Value Global Balanced

ISIN: DE000A0YAX72

DE000A0YAX72 Volumen: 420,8 Millionen Euro

420,8 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,43 Prozent

1,43 Prozent Rendite 5 Jahre: 10,5 Prozent

10,5 Prozent Volatilität 5 Jahre: 9,3 Prozent

Mischfonds Global Konversativ – Platz 3

You Invest Green Portfolio 30

ISIN: AT0000A09R60

AT0000A09R60 Volumen: 467,23 Millionen Euro

467,23 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,28 Prozent

1,28 Prozent Rendite 5 Jahre: 2,5 Prozent

2,5 Prozent Volatilität 5 Jahre: 7,3 Prozent

Mischfonds Global Konversativ – Platz 2

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

ISIN: DE000DWS0XF8

DE000DWS0XF8 Volumen: 799,2 Millionen Euro

799,2 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 0,90 Prozent

0,90 Prozent Rendite 5 Jahre: 2,7 Prozent

2,7 Prozent Volatilität 5 Jahre: 7,5 Prozent

Mischfonds Global Konversativ – Platz 1

ODDO BHF Polaris Moderate DRW

ISIN: DE000A0D95Q0

DE000A0D95Q0 Volumen: 1.555,1 Millionen Euro

1.555,1 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,32 Prozent

1,32 Prozent Rendite 5 Jahre: 3,1 Prozent

3,1 Prozent Volatilität 5 Jahre: 5,8 Prozent

Mischfonds Global Flexibel – Platz 3

Flossbach von Storch Multiple Opportunities R

ISIN: LU0323578657

LU0323578657 Volumen: 24.859,49 Millionen Euro

24.859,49 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,62 Prozent

1,62 Prozent Rendite 5 Jahre: 5,9 Prozent

5,9 Prozent Volatilität 5 Jahre: 9,1 Prozent

Mischfonds Global Flexibel – Platz 2

Amundi Ethik Fonds Evolution

ISIN: AT0000774484

AT0000774484 Volumen: 627,5 Millionen Euro

627,5 Millionen Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,60 Prozent

1,60 Prozent Rendite 5 Jahre: 7,5 Prozent

7,5 Prozent Volatilität 5 Jahre: 9,4 Prozent

Mischfonds Global Flexibel – Platz 1

RW Portfolio Strategie UI

