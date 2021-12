Im ersten Halbjahr 2021 Das sind die Top-10-Aktien der Profi-Anleger

67,6 Milliarden Euro: Dies ist der aktuelle Gesamtwert aller auf der Plattform von Universal Investment gehandelten Aktien. Rund 6,9 Prozent davon legen die Fondsmanager in den Top-10-Unternehmen an, die wir Ihnen in dieser Bilderstrecke zeigen. Auf Rang 5 arbeitete sich ein deutscher Software-Konzern vor.