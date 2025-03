in Aktien

Trotz Krise schütten deutsche Großunternehmen mehr Geld an Anleger aus, zeigen Berechnungen der DZ Bank. Hier sind die 8 Top-Dividendenzahler im Dax.

Dax- und M-Dax-Unternehmen schütten in diesem Jahr voraussichtlich knapp 61 Milliarden Euro an Anleger aus. Das geht aus einer Studie von DZ Bank Research hervor. Gegenüber Vorjahr sind die Dividenden insgesamt nur leicht gestiegen (60 Milliarden Euro). So hätten lediglich 40 Prozent der Firmen ihre Ausschüttungen erhöht. Vor allem Industrieunternehmen und Versicherer stechen hervor. Schlechter lief es dagegen bei den Autoherstellern, die ihre Dividenden teils deutlich gekürzt haben. Insgesamt traf dies auf 12 Prozent der Unternehmen zu, 31 Prozent hielten ihre Dividenden stabil.

Aus Branchensicht steuern die Autobauer und -Zulieferer im Dax und M-Dax allerdings immer noch den größten Anteil an den gesamten Auszahlungen bei (22 Prozent), gefolgt von der Industrie (20 Prozent), Versicherern (17 Prozent) und Telekommunikationsfirmen (8 Prozent).

Bei den Top-Dividendenzahlern mussten die großen Autobauer im aktuellen Ranking entsprechend Plätze abgeben. Insgesamt kommen die acht Unternehmen im Ranking auf knapp 30 Milliarden Euro – und damit auf die Hälfte des Gesamtvolumens der 90 größten deutschen Aktien.

Autobauer punkten bei Dividendenrendite

Bei der für Investoren wichtigen Dividendenrendite liegen viele Autohersteller aber weiterhin vorn. Angeführt wird die Liste von RTL mit 8,6 Prozent, gefolgt von Mercedes-Benz mit 7,2 Prozent und Volkswagen mit 5,9 Prozent. Dahinter liegen Freenet (5,7 Prozent), Evonik (5,4 Prozent) und BMW (5,2 Prozent).

„Mit Blick auf das Damoklesschwert der Trump’schen Zollpolitik“ sei das Ergebnis trotz des eher geringen Anstiegs der Dividenden erfreulich, so Stephen Schneider, Analyst bei der DZ Bank. Für 2025 erwartet der Anlageexperte zudem ein deutlicheres Plus auf 64,4 Milliarden Euro. Perspektivisch deute sich ein stabiler aufwärts gerichteter Trend an, meint Schneider. Dividenden bleiben aus Sicht des DZ-Bank-Analysten damit ein wesentlicher Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau.

Welche 8 Unternehmen aus dem Dax für das Jahr 2024 in der Gesamtsumme das meiste Geld an Anleger ausschütten, zeigen wir auf den folgenden Seiten:

Platz 8: Munich Re

ISIN: DE0008430026

Branche: Versicherungen

Dividenden insgesamt: 2,68 Milliarden Euro

Dividende pro Aktie: 20 Euro

Dividende pro Aktie im Vorjahr (Differenz in Prozent): 15 Euro (+33 Prozent)

Dividendenrendite: 3,45 Prozent