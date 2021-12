Ranking Das sind die Top-Dividendenzahler in Dax, MDax und SDax

In der Corona-Krise haben viele Dividendenzahler in SDax, MDax und Dax Ausschüttungen gekürzt oder gestrichen. Um fast 20 Prozent sank die Dividendensumme im vergangenen Jahr, zeigt eine Auswertung des Investors Christian Röhl in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und dem Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule.

In diesem Jahr sieht es demnach deutlich besser aus. Die Erholung fällt den Studienautoren zufolge aber schwächer aus als die Trendwende an den Börsen. Insgesamt wollen die 160 Unternehmen aus SDax, MDax und Dax 44,7 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten – gegenüber Vorjahr ein Anstieg von fast 5 Prozent.

Im Dax steigt die Dividendensumme 2021 nur leicht, um 0,4 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro. Die Hälfte der Unternehmen im Leitindex zahlt zwar mehr als im Vorjahr, allerdings kürzen einige Top-Zahler deutlich, darunter Siemens (-10 Prozent) und Bayer (-29 Prozent).

Bei den MDax-Dividenden verzeichnet die Studie einen Anstieg von 14 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Im SDax steigt die Summe sogar um 50 Prozent und übersteigt erstmals die Marke von 3 Milliarden Euro. Das liegt laut Auswertung vor allem daran, dass der Medienkonzern RTL – bis 2020 im MDax – in diesem Jahr wieder eine Dividende zahlt.

Welche Firmen gemessen an der Gesamtsumme zu den Top-Dividendenzahlern in SDax, MDax und Dax gehören, zeigen wir in unserer Bildergalerie. Anhand der Dividendenrendite sehen Sie zudem, wie lukrativ die Top-Zahler für Anleger sind.

