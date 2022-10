24 Policen Das sind die Versicherungsprodukte des Jahres

Die Experten untersuchten dabei die eingereichten Produkte von insgesamt 157 Gesellschaften. Die Auswertung der Produkte, die innerhalb des Zeitraums Januar 2021 bis Dezember 2022 auf dem deutschen Markt eingeführt respektive verbessert wurden, erfolgte unter zwei Teilaspekten: Innovationswert sowie Nutzen des Produkts. Die Noten vergab Disq in Kooperation mit den unabhängigen Branchen-Insidern der Bernhard Assekuranzmakler.

Das sind die besten neuen Policen 2022

ADAC

Produkt: Fahrrad-Versicherung

Das sagen die Disq-Experten: „Die ADAC Fahrrad-Versicherung umfasst ein flexibles Bausteinsystem aus Reparatur, Diebstahl und Schutz für Fahrräder/E-Bikes. Es können ohne Selbstbeteiligung mehrere Zweiräder einer Person oder der gesamte Familien-Fuhrpark eines Haushalts abgedeckt werden.“

Allianz

Produkt: Technikversicherung Pauschal

Das sagen die Disq-Experten: „Die Technikversicherung Pauschal ist ein sinnvoller Schutz für verarbeitende Unternehmen sowie produzierende Betriebe mit überwiegend maschineller technischer Betriebsausstattung. Die Versicherung schützt die gesamte technische Betriebseinrichtung in der Betriebsstätte vor nahezu allen Risiken und ergänzt die Firmen-Inhaltsversicherung, die z.B. Schäden durch Feuer, Einbruch-Diebstahl oder Überschwemmung abdeckt, optimal.“

Produkt: E-Commerce Credit Insurance

Das sagen die Disq-Experten: „Dieses Produkt eignet sich insbesondere für B2B-Onlineshops und Telesales-Unternehmen. B2B Onlineshops können ihren Kunden sicher und beruhigt den Kauf auf Rechnung anbieten, denn mit E-Commerce Credit Insurance sind ihre offenen Forderungen gegen Zahlungsausfälle versichert.“

ARAG

Produkt: Aktiv-Rechtsschutz mit Soforthilfe 2022

Das sagen die Disq-Experten: „Das Versicherungsprodukt richtet sich an Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland, bei denen bereits ein rechtliches Anliegen eingetreten ist, für das sie eine Soforthilfe benötigen. Der Aktiv-Rechtsschutz mit Soforthilfe bietet neben einem vollumfänglichen Rechtsschutz für Neukunden ebenso eine Soforthilfe für ein vorvertragliches Rechtsproblem in Form einer rechtsgebietsübergreifenden Rückwärtsdeckung.“

Continentale

Produkt: CEZE

Das sagen die Disq-Experten: „Mit dem CEZE gehen Privatkunden im Bereich Zahn zu 100 Prozent auf Nummer sicher. Im Beitrag von 250 Euro je Kalenderjahr sind Zahnprophylaxe respektive professionelle Zahnreinigung, Fissurenversiegelung und zahnaufhellende Maßnahmen eingeschlossen. Neben einem schlanken Antragsprozess kann CEZE auch mit

nachhaltig attraktiven Beiträgen im Alter punkten.“

Produkt: Premium-Med plus SP

Das sagen die Disq-Experten: „Premium-Med ist die Fortsetzung von Comfort-Med. Premium-Med rundet das Produkt-Angebot durch weitere Leistungen und Mehrwerte sowie eine Weiterentwicklung des Selbstbeteiligungskonzeptes ab. Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Verhalten werden mit einer äußerst attraktiven Beitragsrückerstattung nachhaltig gefördert.

Friday Insurance

Produkt: Kfz-Versicherung für E-Autos

Das sagen die Disq-Experten: „ Die neue Friday Kfz-Versicherung für E-Autos bietet den Kunden ein komplettes Ökosystem an. Dieses beinhaltet umfangreiche Versicherungsleistungen für E-Autos inkl. der All-Risk Deckung für den Akku und der Versicherung von Überspannungsschäden am E-Auto. Zusammen mit der einfach zu beantragenden THG-Quote muss sich der Kunde um nichts mehr kümmern.“

DGTAL

Produkt: Huston

Das sagen die Disq-Experten: „Huston ist ein kollaboratives Schadenbearbeitungs- und Policenverwaltungssystem mit integrierter Dokumentenverwaltung, das strukturierte und unstrukturierte Daten unterstützt, die Eingabeverwaltung automatisiert und die Sachbearbeiterin und den Sachbearbeiter mit allen nötigen Daten versorgt. Es handelt sich um ein B2B-Produkt, das als Software angeboten wird und ideal für alle Versicherer, Rückversicherer und Makler ist.“

Produkt: Driller

Das sagen die Disq-Experten: „Die weltweit erste KI-Abfrage-Engine, die unstrukturierte und strukturierte Informationen in maschinenlesbare, intelligente Daten umwandelt. Sie bietet eine vollständige Digitalisierung, eine automatisierte Echtzeit-Analyse von Schadenportfolios und die Identifizierung kritischer Schadenfälle.“

Ergo

Produkt: Dental-Schutz (Tarife DS75, DS90, DS100) und Dentalvorsorge (Tarife DVB, DVE)

Das sagen die Disq-Experten: „Mit den neuen Zahnzusatzversicherungen präsentiert sich die ErgoKrankenversicherung erneut innovativ im Wettbewerb und hebt sich sowohl mit den Leistungen als auch mit dem anfänglichen Startbeitrag von üblichen Angeboten nochmals deutlich ab.“

Gothaer

Produkt: Medigroup Flexselect Premium

Das sagen die Disq-Experten: „Das Versicherungsprodukt richtet sich an Unternehmen ab fünf Mitarbeitenden, die die Gesundheit ihrer Belegschaft absichern möchten. MediGroupAG FlexSelect Premium ist das individuell einsetzbare und sofort erlebbare Gesundheitsbudget für Arbeitnehmer, das mit seinem vielfältigen Leistungsumfang neue Maßstäbe setzt.“