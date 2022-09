ETF-Musterdepots für Einsteiger Das Taktik-Depot für Risikofreudige

Das 0815-Depot ist dir zu langweilig? Du bist schon etwas fortgeschrittener unterwegs und willst dir taktische Bausteine für einzelne Regionen, spezielle Branchen oder Themen lieber selbst aussuchen? Dann ist unser Taktik-Depot für Risikofreudige die richtige Grundlage für deine Altersvorsorge!

Junger Mann am Laptop: Das offensive ETF-Depot richtet sich an risikofreudige Anleger die vor allem die Chancen an den Aktienmärkten nutzen möchten.