ETF-Musterdepots für Einsteiger Das Taktik-Depot für Risikofreudige

Das 0815-Depot ist dir zu langweilig? Du bist schon fortgeschrittener und möchtest individuelle Bausteine für einzelne Regionen, Branchen oder Faktoren? Dann ist unser Taktik-Depot für Risikofreudige die richtige Basis für deine Altersvorsorge!

Junger Mann am Laptop: Das offensive ETF-Depot richtet sich an risikofreudige Anleger die vor allem die Chancen an den Aktienmärkten nutzen möchten.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Ein 0815-Depot à la MSCI World ist dir zu langweilig. Bei dir muss alles rein, was gerade angesagt ist? Dann bist du hier genau richtig.

Ein chancenreiches Depot für risikofreudige Anleger sollte vor allem auf langfristiges Wachstum ausgerichtet sein und in der Regel einen höheren Aktienanteil enthalten. Neben Blue Chips können auch risikoreichere Anlagen aus den Bereichen Nebenwerte, Technologie oder Schwellenländern Teil des Portfolios sein.

Da Aktien historisch gesehen langfristig höhere Erträge erzielen können als andere Anlageklassen, sind sie für die Rendite wichtig. Risikobereite Anleger, die in der Lage sind, kurzfristige Volatilität auszuhalten, um langfristiges Wachstum zu erzielen, sollten daher Aktien als wesentlichen Bestandteil ihres Portfolios betrachten.

Um das Risiko zu reduzieren und nicht zu stark von einzelnen Unternehmen oder Sektoren abhängig zu sein, sollte das Portfolio aber auch gut durchmischt sein. Dazu können beispielsweise auch Rohstoffe und Kryptowährungen beitragen.

Die Gewichtung der Anlagebausteine lässt sich je nach individueller Risikobereitschaft und Anlagehorizont anpassen.

iShares Nasdaq 100 ETF: Der dem ETF zugrundeliegende Nasdaq 100 ist ein führender Aktienindex, der die Performance der 100 größten und am häufigsten gehandelten Nichtfinanzunternehmen an der Nasdaq-Börse in den USA widerspiegelt. Er wurde erstmals am 31. Januar 1985 eingeführt und umfasst eine breite Palette von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Kommunikation, Biotechnologie und Einzelhandel. Der Index ist bekannt für seine starke Gewichtung von Technologieunternehmen, insbesondere von Giganten wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook. Als Maßstab für den Technologiesektor dient er Investoren als Orientierung und Benchmark für ihre Portfolios.

Der dem ETF zugrundeliegende Nasdaq 100 ist ein führender Aktienindex, der die Performance der 100 größten und am häufigsten gehandelten Nichtfinanzunternehmen an der Nasdaq-Börse in den USA widerspiegelt. Er wurde erstmals am 31. Januar 1985 eingeführt und umfasst eine breite Palette von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Kommunikation, Biotechnologie und Einzelhandel. Der Index ist bekannt für seine starke Gewichtung von Technologieunternehmen, insbesondere von Giganten wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook. Als Maßstab für den Technologiesektor dient er Investoren als Orientierung und Benchmark für ihre Portfolios. Xtrackers MSCI World Momentum ETF: Der Momentum-Faktor bezieht sich auf die Tendenz von Wertpapieren, die in der Vergangenheit gute Renditen erzielt haben, diese Performance auch in der Zukunft beizubehalten. Anleger nutzen Momentum-ETFs, um von der anhaltenden Stärke dieser Aktien zu profitieren. Der Vorteil des Momentum-Faktors liegt in seinem Potenzial, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, da er auf der Annahme beruht, dass Trends sich fortsetzen können. Seit 1994 hat der Momentum-Faktor den breiten Markt um rund 2 Prozentpunkte pro Jahr übertroffen.

Der Momentum-Faktor bezieht sich auf die Tendenz von Wertpapieren, die in der Vergangenheit gute Renditen erzielt haben, diese Performance auch in der Zukunft beizubehalten. Anleger nutzen Momentum-ETFs, um von der anhaltenden Stärke dieser Aktien zu profitieren. Der Vorteil des Momentum-Faktors liegt in seinem Potenzial, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, da er auf der Annahme beruht, dass Trends sich fortsetzen können. Seit 1994 hat der Momentum-Faktor den breiten Markt um rund 2 Prozentpunkte pro Jahr übertroffen. Xtrackers MSCI Europe ESG Screened ETF: Der diesem ETF zugrundeliegende MSCI Europe Select ESG Screened Index basiert auf dem MSCI Europe Index und umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern. Der Index schließt Unternehmen aus, die mit konventionellen, umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen sowie mit Tabak in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die ein niedriges ESG-Rating aufweisen, Einnahmen aus dem Abbau von Kohle und Ölsanden erzielen oder sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen halten.

Der diesem ETF zugrundeliegende MSCI Europe Select ESG Screened Index basiert auf dem MSCI Europe Index und umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern. Der Index schließt Unternehmen aus, die mit konventionellen, umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen sowie mit Tabak in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die ein niedriges ESG-Rating aufweisen, Einnahmen aus dem Abbau von Kohle und Ölsanden erzielen oder sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen halten. SPDR Emerging Markets Small Cap ETF: Der ETF von State Street Global Advisors bildet durch optimiertes Sampling die Wertentwicklung von rund 1.800 Nebenwerten aus Schwellenländern ab. Das meiste Geld des ETFs fließt derzeit nach Indien, Taiwan und Südkorea. Aktien aus China sind dagegen untergewichtet.

Der ETF von State Street Global Advisors bildet durch optimiertes Sampling die Wertentwicklung von rund 1.800 Nebenwerten aus Schwellenländern ab. Das meiste Geld des ETFs fließt derzeit nach Indien, Taiwan und Südkorea. Aktien aus China sind dagegen untergewichtet. Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF: Dieser ETF enthält Aktien aus den sogenannten Frontier Markets. Dabei handelt es sich um Länder mit kleineren Volkswirtschaften oder weniger entwickelten Kapitalmärkten als die der Schwellenländer in verschiedenen Regionen der Welt, darunter Afrika, Osteuropa, Asien und Südamerika. Im Gegensatz zu den großen Schwellenländern gelten die Grenzmärkte als weniger abhängig vom globalen Wachstum oder den Rohstoffpreisen. Über einen Zeitraum von 15 Jahren haben die Aktien der Frontier Markets die Aktien der Emerging Markets sogar leicht geschlagen. Der Frontier-Markets-Index, der Länder wie Vietnam, Argentinien, Uruguay, Marokko oder Island umfasst, stieg in 15 Jahren um 227 Prozent, während der MSCI Emerging Markets im gleichen Zeitraum nur um 210 Prozent zulegte.

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