Daniel Feix: Besonders bemerkenswert finden wir, dass Artikel-8- und sogar Artikel-9-Fonds zu fast gleichen Teilen in unkonventionelle fossile Energieträger wie zum Beilspiel Ölsand, arktische Bohrungen und ähnliches investieren, deren Förderung besonders verheerend für die Umwelt ist . Zudem haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich die Wertvorstellungen der Endkunden häufig nicht mit den ESG-Strategien der Investmentmanager decken, zum Beispiel in punkto Nuklearwaffen. Zusätzlich sehen wir in den derzeit verfügbaren Metriken, die das Thema Impact abdecken, keinen nennenswerten Beitrag zu einem insgesamt „nachhaltigen“ Portfolio. Dies steht im Kontrast zu dem, was die EU-Kommission mit der Taxonomie und der SFDR-Verordnung angestrebt hat. Wir hoffen, dass sich Asset Manager und Regulator „in der Mitte“ treffen, um Best-Practice-Ansätze in ein einheitliches Rahmenwerk zu übersetzen.

Feix: Wir haben die Fonds nicht nach ihrer Sektorallokation untersucht, vermuten aber, dass gerade im Energiebereich erhöhter Diskussionsbedarf besteht. Nach unserer Erfahrung gibt es eine Reihe von Versorgungsunternehmen, die trotz einer nachhaltigen Transitionsstrategie weiterhin fragwürdige Geschäftsfelder, unter anderem eben die unkonventionelle Förderung fossiler Brennstoffe, betreiben. Unsere Ergebnisse offenbaren zudem, dass wünschenswerte Mindestschwellen wie zum Beispiel Ausschlüsse und „Good Governance“-Praktiken oder positive Beiträge als Impact für Artikel-8- und Artikel-9-Fonds in der Breite noch relativ wenig Anwendung finden. Somit besteht sowohl auf Seiten des Regulators als auch der Asset Manager erheblicher Nachholbedarf, was die Definition von nachhaltigem Investment betrifft.

Die Einordnung nach Artikel 8 bedeutet, dass das Finanzprodukt ökologische und/oder soziale Ziele fördert und dabei über die bloße Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken hinausgeht. Welche Ziele das sind, wird in der Anlagestrategie beschrieben. Ein Produkt gemäß Artikel 9 wiederum verfolgt ein Nachhaltigkeitsziel und zeigt transparent die positive Nachhaltigkeitswirkung auf. Es gilt bei der Beratung zu nachhaltigen Lösungen also, die individuellen Vorstellungen der Kunden herauszufinden. Wichtig ist, dass die Kunden erfahren, was sie von einzelnen Lösungen erwarten können und was nicht. Dabei können die Angaben der EU-Offenlegungsverordnung helfen. Detaillierte Angaben finden Kunden und Berater aber besser in der jeweiligen Anlagestrategie des Produktes. Hier macht der Anbieter die Angaben zu den verfolgten sozialen und ökologischen Zielen und welche negativen nachhaltigen Auswirkungen der Anbieter vermeidet. Es ist also am Ende des Tages zu kurz gesprungen, eine passende Lösung für den Kunden nur nach der Einordnung nach Artikel 8 oder 9 zu finden.

Sind die derzeitigen Regulierungen also zu ungenau?

Brehm: Die Regulierung macht grundsätzlich Sinn, immerhin gilt es, gemeinsam ein großes Ziel zu erreichen: die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Dazu sollen private Gelder dorthin geleitet werden, wo die Transformation stattfindet. Die Regulatorik versucht dazu einheitliche Spielregeln aufzustellen und eine Vergleichbarkeit herzustellen. Das ist wichtig und richtig. Das Problem: Es gibt noch zu viel Raum für vielseitige Interpretationsmöglichkeiten der Vorgaben. Wie das ganze Thema Nachhaltigkeit, so ist auch die Regulatorik ein Prozess. Wir sehen bereits, dass die Regelungen sukzessive verschärft werden. So hat die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ganz aktuell neue Leitlinien zu Fondsnamen veröffentlicht, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden. Gemäß der Leitlinien erfordert die Verwendung von ESG oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen in einem Fondsnamen die Einhaltung quantitativer Schwellenwerte und die Umsetzung von Mindestausschlüssen.

Frau Brehm, wie gehen Sie als Investmentmanagerin damit um, einerseits attraktive Renditen erzielen und andererseits strenge Nachhaltigkeitskriterien einhalten zu müssen?

Brehm: Viele der Fonds mit strengen Nachhaltigkeitsansätzen weisen eine sehr attraktive Renditeentwicklung auf. Nachhaltigkeit und Rendite schließen sich also nicht aus. Ganz im Gegenteil: Ein hohes Maß an Nachhaltigkeit ist für viele Investoren eine Grundvoraussetzung beim Investieren und wirkt sich langfristig auch positiv auf die Rendite aus.

Es wird diskutiert, das Produktklassifizierungssystem 2025 zu ändern. Welche Veränderungen erwarten Sie, und wie könnten diese die Landschaft der nachhaltigen Geldanlage beeinflussen?

Brehm: Die Veränderungen beginnen mit der genannten ESMA-Leitlinie. Es wird jetzt klar festgelegt, welche Ausschlüsse und Schwellenwerte mindestens erfüllt sein müssen, wenn bestimmte Bezeichnungen im Namen der Fonds aufgeführt werden. So muss ein Großteil des investierten Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen oder den nachhaltigen Anlagezielen investiert werden, die als verbindliche Ziele in der Anlagestrategie festgelegt sind. Für Fonds mit zum Beispiel transformationsbezogenen Begriffen gelten die Vorgaben der Climate Transition Benchmark (CTB) und für Fonds mit ESG oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen gilt die Paris-aligned Benchmark (PAB). Zusätzliche Anforderungen für Fonds mit Impact-Bezug im Fondsnamen müssen so investieren, dass sie positive und messbare ökologische oder soziale Wirkung neben einer finanziellen Rendite erzielen. Berater und Kunden können nach der Umsetzung ab Mai 2025 besser beurteilen, wie nachhaltig die Fondslösung tatsächlich ist.

Herr Feix, welche konkreten Schritte empfehlen Sie Beratern, um die Nachhaltigkeit eines Fonds über die offizielle Klassifizierung hinaus zu prüfen?

Feix: In einem ersten Schritt empfiehlt es sich aus meiner Sicht, die Produktinformationen der jeweiligen Fondsgesellschaften genauer zu prüfen. Auf einem Fact Sheet oder noch besser in einer ausführlichen Produktpräsentation kann man sehr genau erkennen, welche Themen und Investitionsschwerpunkte verfolgt werden. In einem zweiten Schritt können die Bewertungen unabhängiger Rating-Agenturen herangezogen werden – allerdings gibt es hier oft unterschiedliche Ansätze und Methodiken. Wir sind auch dafür, sich entsprechende Siegel im Detail anzuschauen – hier lässt sich die „Nachhaltigkeitsqualität“ am besten überprüfen.

Inwiefern?

Feix: Der große Vorteil von Siegeln wie zum Beispiel dem des Forums Nachhaltige Geldanlagen ist, dass Produkte nicht nur nach quantitativen Kennzahlen, sondern auch nach qualitativen Kriterien geprüft werden. Die jährliche Bewerbung setzt einen mehrmonatigen Auditprozess voraus, der neben den Mindestanforderungen auch eine Unternehmens- und Portfolioanalyse beinhaltet. Fazit: Auch wir als Unternehmen werden bewertet und müssen uns und unsere Produkte ständig weiterentwickeln, um den hohen Anforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden.

Frau Brehm, inwieweit sehen Sie die Verantwortung bei den Fondsanbietern selbst, transparenter über die tatsächlichen Inhalte ihrer als nachhaltig gekennzeichneten Produkte zu informieren?

Brehm: Aus meinem Blickwinkel gibt es verschiedene Verantwortlichkeiten. Die eine liegt bei den Fondsgesellschaften, die transparent und nachvollziehbar kommunizieren sollten. Dazu sind sie bereits jetzt regulatorisch verpflichtet mittels gesetzlichen ESG-Dokumenten wie die vorvertraglichen und wiederkehrenden Informationen zur Nachhaltigkeit. Diese sind leider schwer verständlich und werden daher kaum benutzt. Jenseits dieser Vorgaben berichten bereits viele Fondsgesellschaften jetzt schon sehr ausführlich darüber, welche Ziele sie verfolgen und wie sie diese erreichen. Mit der neuen ESMA-Leitlinie wird diese Vorgabe noch weiter verschärft. Die zweite Verantwortlichkeit liegt aber auch beim Berater und Kunden, diese Dokumente und Berichte zu nutzen. Wer wirklich nachhaltig beraten oder investieren will, sollte sich im Detail mit Anlagestrategien sowie den Nachhaltigkeitskennzahlen auseinandersetzen und in die Tiefe gehen.

Über die Interviewten



Iris Brehm ist Investmentmanagerin bei der Stuttgarter Lebensversicherung. Daniel Feix ist Geschäftsführer und Leiter Portfoliomanagement bei Impact Asset Management (I-AM), einem Unternehmen der C-Quadrat-Gruppe.