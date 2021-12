USA Flop, Dänemark top Das tun Länder wirklich für den Klimaschutz

Ninety One hat den Net Zero Sovereign Index aufgelegt. Das Ziel des Vermögensverwalters ist es, dadurch Transparenz für Staatsanleihen-Investoren zu schaffen. Der Index zeigt, ob und in welchem Maße, Länder etwas für den Klimaschutz tun. Am schlechtesten ist demnach die Bilanz der USA, an der Spitze steht Dänemark.