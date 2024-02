Umbau bei Candriam: Das Fondshaus meldet aktuell gleich vier Personalien auf einmal. Hintergrund der Neuaufstellung ist ein bevorstehender namhafter Abgang: Der Leiter thematische globale Aktien, Rudi van den Eynde, wird im ersten Quartal 2025 in den Ruhestand gehen. Bis zu seinem Abschied wird nun sein aktueller Stellvertreter, Johan van der Biest, den Bereich als Co-Leiter mitübernehmen. In einem Jahr soll Van den Biest dann in die Hauptverantwortung treten und ein Team von 21 Anlagespezialisten leiten. Einen Co-Manager für den rund 11 Milliarden US-Dollar schweren Bereich, der sich in 15 Fonds auf die Megatrends Gesundheit, Umwelt, Technologie und Demografie konzentriert, soll es dann nicht mehr geben.

Im Zuge der Nachfolgeregelung für Van den Eynde hat die Fondsgesellschaft außerdem Servaas Michielssens zum Leiter für den Bereich Healthcare ernannt. In dem Sektor managt Candriam insgesamt 4 Milliarden US-Dollar.

Michielssens wird an der Seite von Co-Manager Pierre Vaurice auch die sogenannte Life-Care-Strategie von Candriam leiten. Im Gesundheitssektor ist Michielssens bereits erfahren. Er hat auch schon in der Vergangenheit für Candriam Biotechnologie- und Onkologie-Strategien mitgemanagt. Michielssens wird von Brüssel aus tätig.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Darüber hinaus hat die Fondsgesellschaft Linden Thomson zur Senior-Fondsmanagerin berufen. Sie soll ab sofort die Biotechnologie- und Onkologiestrategien von Candriam hauptverantwortlich übernehmen. Thomson kommt von Axa Investment Managers zu Candriam. Auch bei ihrem vorherigen Arbeitgeber verantwortete sie bereits Biotech-Strategien. Zudem hat sie dort den Bereich Healthcare Franchise geleitet. Thomson arbeitet für Candriam von London aus.

Über Candriam

Der Name Candriam ist ein Akronym und soll für „Conviction and Responsibility In Asset Management“ stehen. Mit mehr als 600 Mitarbeitern managt die Fondsgesellschaft weltweit rund 144 Milliarden Euro Vermögen in Aktien-, Anleihen-, Mischfonds sowie alternativen Anlagestrategien. Ein besonderer Fokus liegt nach hauseigenen Angaben auf dem Thema Nachhaltigkeit. Candriam gehört als Tochterunternehmen zur New York Life Investments Company.