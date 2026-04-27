Wer als Euro-Anleger 2025 in US-Aktien investiert war, erlebte eine böse Überraschung: Aus 17 Prozent Rendite wurden nur 4,7 Prozent. UBS-Experte Dag Rodewald erklärt im Studio Talk, wann Währungssicherung Sinn macht – und was sie kostet.

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Der europäische ETF-Markt boomt wie nie zuvor. Allein 2025 flossen 350 Milliarden US-Dollar in ETFs – ein Rekordjahr. Doch viele Anleger übersehen eine entscheidende Komponente ihrer Rendite: das Währungsrisiko. Dag Rodewald, bei UBS Asset Management für das Indexing & ETF-Geschäft in Deutschland & Österreich verantwortlich, macht im Studio Talk von DAS INVESTMENT deutlich, wie massiv dieser Effekt sein kann.

17 Prozent Rendite – aber nur 4,7 Prozent im Depot

„Das bedeutet: Wenn ich in den USA letztes Jahr investiert war, hat der Fonds über 17 Prozent generiert“, erklärt Rodewald. „Für mich als Euro-Investor sind aber am Jahresende nur 4,7 Prozent übrig geblieben – wenn ich dieses Währungsrisiko nicht abgesichert hätte.“

Der Grund: Der US-Dollar verlor 2025 gegenüber dem Euro massiv an Wert. Der Wechselkurs rutschte von 1,03 zu Jahresbeginn auf 1,17 zum Jahresende – eine Abwertung von über zehn Prozent. Diese Währungsbewegung reduzierte die Aktienrendite mehr als 13 Prozentpunkte.

Die Gesamtrendite eines Investments setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen, betont Rodewald: der Fondsperformance und dem Währungseffekt. „Was manchmal außer Acht gelassen wird: Man schaut häufig nur auf die Rendite. Aber die Währungsrendite kann schon erhebliche Auswirkungen haben.“

Der europäische ETF-Markt boomt wie nie zuvor. Allein 2025 flossen 350 Milliarden US-Dollar in ETFs – ein Rekordjahr. Doch viele Anleger übersehen eine entscheidende Komponente ihrer Rendite: das Währungsrisiko. Dag Rodewald, bei UBS Asset Management für das ETF-Geschäft verantwortlich, macht im Studio Talk von DAS INVESTMENT deutlich, wie massiv dieser Effekt sein kann.

17 Prozent Rendite – aber nur 4,7 Prozent im Depot

„Das bedeutet: Wenn ich in den USA letztes Jahr investiert war, hat der Fonds über 17 Prozent generiert“, erklärt Rodewald. „Für mich als Euro-Investor sind aber am Jahresende nur 4,7 Prozent übrig geblieben – wenn ich dieses Währungsrisiko nicht abgesichert hätte.“

Der Grund: Der US-Dollar verlor 2025 gegenüber dem Euro massiv an Wert. Der Wechselkurs rutschte von 1,03 zu Jahresbeginn auf 1,17 zum Jahresende – eine Abwertung von über zehn Prozent. Diese Währungsbewegung fraß mehr als 13 Prozentpunkte der Aktienrendite auf.

Die Gesamtrendite eines Investments setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen, betont Rodewald: der Fondsperformance und dem Währungseffekt. „Was manchmal außer Acht gelassen wird: Man schaut häufig nur auf die Rendite. Aber die Währungsrendite kann schon erhebliche Auswirkungen haben.“

Dag Rodewald (l.) im Interview mit Joscha Thieringer

Bei Anleihen noch dramatischer

Besonders deutlich wird der Währungseffekt bei Fixed Income. „Die Erträge für Anleihelösungen sind generell nicht so volatil im Vergleich zu Aktien“, sagt Rodewald. „Das heißt aber auch: Die Währungskomponente schlägt bei Anleihen deutlich stärker zu Buche und kann deutlich höhere Effekte haben.“

Bei Anleihen könne die Währung „mir auch meine gesamten Erträge, die ich eigentlich auf der anderen Seite generiert hätte, komplett zerschießen“. Deshalb setzen viele institutionelle Anleger besonders auf der Anleiheseite währungsgesicherte ETFs ein.

Was kostet Hedging wirklich?

Währungssicherung hat ihren Preis. Die wichtigste Kostenkomponente sei das Zinsdifferenzial, erklärt Rodewald – also der Unterschied zwischen den kurzfristigen Zinsen in der Heimatwährung und der Fremdwährung. „Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.“

Das Zinsdifferenzial könne mal positiv, mal negativ, mal hoch, mal niedrig sein: „Und das macht letztendlich dann auch die Kosten aus, die mit dem Währungshedge verbunden sind.“

Die entscheidende Frage: Hedgen oder nicht?

Ob Währungssicherung sinnvoll ist, hängt von der Einschätzung des Anlegers ab, betont Rodewald: „Wenn ich davon ausgehe, dass sich der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter abschwächt, dann macht es durchaus Sinn, währungsgesichert unterwegs zu sein.“

Erwartet man hingegen eine Dollar-Aufwertung, zahle man für die Absicherung und verzichte gleichzeitig auf Währungsgewinne. Die Entscheidung sei nicht einfach – aber sie sollte bewusst getroffen werden. „Grundsätzlich kann man sagen: Es ist für jeden Investor sinnvoll, sich mit dem Thema Währungssicherung zu befassen.“

Viele institutionelle Anleger hätten aufgrund ihrer Anlagerichtlinien gar keine Wahl – sie müssten währungsgesichert investieren, sagt Rodewald.

UBS-Vorteil: Anteilsklassen statt Sub-Fonds

UBS gilt als einer der Pioniere bei währungsgesicherten ETF-Lösungen. Seit 2014 bietet das Haus solche Produkte an und spielt in Europa bei Currency-Hedged-ETFs ganz oben mit. Der Clou: UBS nutzt ein Anteilsklassen-Modell statt des klassischen Sub-Fonds-Ansatzes.

Der Vorteil: Anleger können deutlich kostengünstiger zwischen gesicherter und ungesicherter Variante wechseln. Während beim Sub-Fonds-Modell das gesamte Portfolio verkauft und neu gekauft werden muss (Konvertierungskosten: 54 Basispunkte), muss beim Anteilsklassen-Modell nur der Hedge gehandelt werden (Kosten: 4 Basispunkte).

„Das macht sich natürlich am Ende in der Performance bemerkbar“, sagt Rodewald.

Core-Strategie mit Kostenvorteil

Parallel zur Währungssicherung setzt UBS auf das Core-Satellite-Konzept. Die Core-Bausteine – MSCI World, MSCI USA, S&P 500 – gibt es bereits ab 3 Basispunkten TER. „Wir konnten Effizienzgewinne, die sich aus der Übernahme der Credit Suisse ergeben haben, an unsere Kunden weitergeben“, erklärt Rodewald.

Das Ziel: Investoren die „Building Blocks“ an die Hand geben, um ein solides Kernportfolio aufzubauen – ergänzt durch attraktive Satelliten-Investments in Themen wie Smart Beta, Sektoren oder aktiven Strategien.

2026: Noch stärkeres ETF-Jahr?

Der Ausblick bleibt positiv. „Auch für 2026 deutetet sich ein sehr, sehr starkes Jahr in Bezug auf die Nachfrage nach ETFs an“, sagt Rodewald. Der ETF habe sich als „Wrapper of Choice“ etabliert – durch breite Diversifikation, Transparenz und niedrige Kosten. Rund 75 Prozent der Zuflüsse gingen in Aktien-ETFs, 25 Prozent in Anleihen.

Doch die Performance-Falle bleibt: Wer das Währungsrisiko ignoriert, zahlt drauf. Rodewalds Fazit: „Auch wenn man hin und wieder davon ausgeht, dass sich Währungen über längere Zeiträume ausgleichen – die 10 Prozent Dollar-Abwertung im letzten Jahr hatte schon deutliche Auswirkungen auf die Gesamtperformance.“

Mehr erfahren zu den ETFs mit Währungs-Hedge von UBS Asset Management

Mehr erfahren zum Core-Satellite-Ansatz von UBS Asset Management