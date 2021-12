Das wahrscheinlich teuerste Steak der Welt: Warren Buffett verlost ein Mittagessen

Seit vergangenem Sonntag verlost Warren Buffett ein gemeinsames Mittagessen in dem New Yorker Steakhouse Smith & Wollensky . Fans und potenzielle Mitarbeiter des berühmten Investors konnten am Sonntagmorgen mit 25.000 US- Dollar in die Auktion einsteigen. Seit dem ist der Preis für das Treffen um mehr als das 30fache gestiegen und liegt nun bei mehr als einer Dreiviertel Million US-Dollar. Der Erlös der Auktion kommt der Gilde Foundation zugute. Die Stiftung setzt sich für die Integration armer Menschen in die Gesellschaft ein. Buffett führt damit weiterhin die Liste der teuersten Verabredungen zum Essen an. Der 82 jährige ist seit 1956 im Investment Geschäft tätig und besonders für die kontinuierlich hohen Erträge seiner Anlagen bekannt, die durchschnittlich bei über 20 Prozent jährlich liegen. Ob Buffett beim Mittagessen derart wertvolle Investmenttipps gibt, bleibt wohl abzuwarten. Ein Hinweis für Kurzentschlossene: Es ist möglich die Summe durch acht zu teilen, da sieben Begleiter zum Mittagessen zugelassen sind. In diesem Sinne: Guten Appetit!