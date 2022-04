In Bildern Das war auf der MMM-Messe los

Insgesamt 4.000 Besucher fanden sich am 26. April im MOC München zur MMM-Messe zusammen. Besonders gefragt waren die 54 IDD-konformen Fachvorträge sowie die drei Star-Redner Markus Koch, Gregor Gysi und Hendrik Streeck.

Koch schlug eine Brücke zwischen Investment-Experten und Privatanlegern. Streeck wagte einen Blick in die Zukunft und erklärte, wie das Corona-Virus künftig unser Leben begleitet. Die Biathletin Magdalena Neuner verriet ihr Geheimnis, wie man in besonderen Zeiten Spitzenleistung erbringt. Und zum Abschluss sprach Gregor Gysi über das bundespolitische Geschehen, den Krieg in der Ukraine und soziale Missstände.

„Jeder, der schon einmal ein größeres Event geplant hat, weiß, wie viel Teamarbeit dahintersteckt, so etwas auf die Beine zu stellen“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Und der Tag gestern hat noch einmal mehr bewiesen, dass sich das alles lohnt. Die ausgelassene Stimmung, die gefüllten Vorträge, das positive Feedback der Besucher zu den Fachvorträgen und vor allem auch die zufriedenen Gesichter der Makler, die nun wieder mit frischen Ideen und Erfolgskonzepten im Gepäck nach Hause gehen, sind für mich das Ergebnis für eine rundum gelungene Messe.“ Den Ausklang fand der Tag auf der anschließenden Messeparty im Münchner Szeneclub P1.