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Handelskammer Hamburg | © Iris Bülow
Handelskammer Hamburg. Bildquelle: Iris Bülow

Der Hamburger Börsentag erlebte am vergangenen Wochenende ein Jubiläum. Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es jetzt die 25. Auflage. Die Privatanlegermesse findet traditionell in der Hamburger Börse in den Räumen Handelskammer Hamburg statt.