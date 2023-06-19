Die V-Bank feiert 2023 ihr 15-jähriges Bestehen. Am vergangenen Freitag luden die Münchner einmal mehr zu ihrem jährlich stattfindenden Vermögenstag nach München ein. Wir zeigen die besten Bilder des Events, das sich an Kunden der Depotbank sowie Interessierte richtet.

Branchentreffen in München Das war los auf dem Vermögenstag der V-Bank

Die Depotbank V-Bank aus München hat am vergangenen Freitag zu ihrem diesjährigen Vermögenstag ins Münchner Hotel Leonardo Royal eingeladen. Rund 400 Gäste kamen zu dem Branchentreffen. Die V-Bank hat sich auf die eng umgrenzte Nische der unabhängigen Vermögensverwalter und Family Offices spezialisiert. Sie arbeitet rund 500 Häusern zu und betreut knapp 51.000 Depots mit einem Vermögen von mehr als 38 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Münchner nach eigenen Angaben rund 18,1 Millionen Euro Gewinn bei einer Bilanzsumme – Stand Ende 2023 – von 4.495 Millionen Euro.

Neben der Depotverwaltung bietet die V-Bank diverse Zusatzleistungen an, wie digitale Vermögensverwaltung, eine App für die Depotübersicht, digitales Steuerreporting, Lombardkreditgeschäft, Beratung zum Thema Nachfolgeplanung und neuerdings die Abwicklung von Krypto-Handelsaufträgen.