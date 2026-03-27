Viel mehr als nur Bitcoin: Die Blockchain-Technologie zieht unaufhaltsam in die Finanzwirtschaft ein. Wo sie zur neuen Schlüsseltechnologie wird, war Thema der #CAC26 in Frankfurt.

#CAC26 Das war los auf der Crypto Assets Conference 2026

Rund 500 Gäste vor Ort, 3.000 weitere online zugeschaltet, 80 Speaker auf zwei Bühnen – die Crypto Assets Conference (#CAC26) hat am 25. März in den Räumen der Frankfurt School of Finance & Management einmal mehr gezeigt, dass Kryptotechnologie und digitale Assets in der institutionellen Finanzwelt angekommen sind. Vertreter aus Banking und Finance, Wissenschaft und Regulatorik diskutierten einen vollgepackten Tag lang über digitales Geld, tokenisierte Wertpapiere und die zugehörige Marktinfrastruktur.

Schwerpunktmäßig ging es um Wertpapierhandel per Blockchain, digitale Assets und digitales Zentralbankgeld, die Krypto-Verordnung Mica und das Spannungsfeld zwischen „Tradfi“ und „Defi“ - der traditionellen und der dezentral organisierten Finanzwirtschaft.

Hier Kernthemen und Thesen des Tages im Überblick:

Infrastruktur wird gebaut – Nutzer fehlen. Technisch und regulatorisch ist zum Beispiel die Tokenisierung von Wertpapieren weit fortgeschritten. Aber die Adoption hinkt hinterher. Pilotprojekte sollten endlich in Skalierung überführt werden.

Tokenisierte Wertpapiere werden Standard. Auf Sicht weniger Jahre gilt das als ausgemacht – die Frage ist nicht ob, sondern wann.

Fonds-Tokenisierung steht kurz bevor. Schon 2027 könnte eine große Welle einsetzen, Investmentfonds als Token per Blockchain handelbar zu machen.

Digitales Geld ist der fehlende Baustein. Eine Aktie lässt sich in Mikrosekunden übertragen – doch ohne digitales Geld bleibt der Zahlungsvorgang das bremsende Nadelöhr.

Prozesse neu denken, nicht nur digitalisieren. Wer bestehende Abläufe eins zu eins auf die Blockchain überträgt und alle Intermediäre beibehält, verschenkt den eigentlichen Effizienzgewinn.

Das Potenzial reicht weit über Wertpapiere hinaus. Lieferkettenzahlungen, internationaler Interbankenverkehr, Corporate Treasury – überall dort, wo heute Vorleistung und Gegenparteirisiken die Norm sind, könnte Blockchaintechnologie Prozesse grundlegend beschleunigen.

Der digitale Euro kommt – Unternehmen sollten sich vorbereiten. Die Diskussion ist in Fachkreisen bereits weit fortgeschritten. Empfehlung: jetzt Business-Cases entwickeln, bevor andere es tun.

Hier kommt die #CAC26 in Bildern.

1 / 13 Bildquelle: Iris Bülow