DAS INVESTMENT hat in diesem Jahr mit vielen interessanten Persönlichkeiten aus der Finanzbranche gesprochen – und dabei jede Menge Hintergründe und Top-News in Erfahrung gebracht. Wir haben für Sie die 20 beliebtesten Interviews des Jahres 2023 herausgesucht.

Der Zins kehrte mit Wumms zurück, Aktien glichen einer Achterbahnfahrt, Immobilien stürzten ab und der Bitcoin schaltete in den Turbomodus: Es war ein turbulentes Jahr in der Finanzwelt. DAS INVESTMENT sprach auch in diesem Jahr mit vielen interessanten Persönlichkeiten der Finanzbranche. Sie lieferten Einschätzungen, Hintergründe und auch die eine oder andere Top-News. Lesen Sie hier noch einmal die 23 beliebtesten Interviews des Jahres 2023.

Platz 23 - Martin Stenger über Reform der privaten Altersvorsorge: „Das spielt Finanzberatern in die Karten“

Martin Stenger, Director Sales bei Franklin Templeton und Stellvertretender Vorsitzender des BVI-Ausschusses Altersvorsorge © Fotomontage DAS INVESTMENT / Canva

Bereits in wenigen Monaten will die Bundesregierung das deutsche Rentensystem grundlegend verändern: Verbraucher sollen die Produkte für ihre private Altersvorsorge flexibler auswählen können. Was aber bringt das große Reformpaket für die Vermittler von Fonds und Versicherungen hierzulande mit sich? >> Hier weiterlesen