Gestellte Unfälle & Co. Das waren die häufigsten Versicherungsbetrugsversuche

Welchen Problemen sehen sich Versicherer bei der Betrugsbekämpfung während des gesamten Lebenszyklus einer Police gegenüber? Dieser Frage ging der niederländische Anbieter der Risikoanalyse-Software für Komposit-Versicherer Friss in einer Studie nach. Dabei wurden weltweit über 400 Beschäftigte aus der Versicherungsbranche befragt.

Das Ergebnis: Die häufigsten Betrugsversuche waren im vergangenen Jahr das Vortäuschen von Verletzungen, das Verheimlichen relevanter Informationen und gestellte Unfälle.

Betrugsversuche verursachen 10 Prozent aller Schadenkosten

Insgesamt machen Betrugsversuche etwa 10 Prozent aller Schadenkosten aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der betrugsverdächtigen Schadenfälle gestiegen. So erhöhte sich 2021 die Zahl der betrugsverdächtigen Schadenfälle, die auf Falschdarstellungen beruhten, weltweit auf 20 Prozent.

„Für eine bessere Betrugserkennung ist es entscheidend, dass die richtigen Daten am richtigen Ort und in Echtzeit vorliegen“, schreiben die Software-Spezialisten. Das sähen auch die Studienteilnehmer so. Die meisten von ihnen sehen in Software zur Betrugserkennung erhebliche Vorteile. Dazu gehören: