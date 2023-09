Auswertung von Ebase Das waren die Lieblings-ETFs im August

Rund 60 Milliarden Euro verwaltet die European Bank for Financial Services (Ebase) in ihren Kundendepots. Im Rahmen einer exklusiven Kooperation mit unserem Portal gewährt die B2B-Direktbank monatlich Einblick in die aktuellen Lieblingsprodukte seiner Kunden - sowohl unter den aktiv gemanagten Fonds als auch unter den ETFs.

Ebase-Chef Sebastian Henrichs, der im August Kai Friedrichs an der Spitze der Depotbank ablöste, stellt die jüngsten Entwicklungen vor.

DAS INVESTMENT: Herr Henrichs, wie hat sich die Nachfrage nach ETFs im August entwickelt?

Sebastian Henrichs: ETFs feierten im August bei unseren Kunden einen regelrechten Beliebtheits-Boom. Die Käufe von ETFs überstiegen die Verkäufe um ganze 103 Prozent.

Das Handelsvolumen fiel allerdings um 28 Prozent geringer aus als im Durchschnitt des Vorjahresmonats. In absoluten Zahlen betrachtet befindet es sich damit jedoch weiterhin auf hohem Niveau.

Welche Indizes waren bei ETF-Anlegern im August besonders gefragt?

Henrichs: Wie schon im Vormonat belegt der MSCI World den unangefochtenen Spitzenplatz. Mit dem S&P 500 und dem NASDAQ-100 folgten bei unseren Kunden auf dem zweiten und dritten Platz zwei bekannte US-Indizes. Auch das war bereits im Juli so. Auf Rang 4 schaffte es der FTSE All World, auf Platz 5 rangierte der Dax.

Diesen Indizes folgten die meistgehandelten ETFs bei Ebase

Rangfolge nach Handelsvolumen des Indizes im August 2023