Anleihen und Nachhaltigkeit Das Wichtigste aus dem ESG-Investmentbericht von PIMCO

Wie wir in unserem jährlichen ESG-Investment-Bericht ausgeführt haben, befinden wir uns in einer neuen Ära der ESG-Investitionen. Die Pandemie hat eine Reihe sozialer Probleme ans Licht gebracht – und vergrößert – während die durch den Klimawandel entstehenden Bedrohungen eskalieren. Auf Investoren und andere Stakeholder hat diese Entwicklung tiefgreifende Auswirkungen, weil der Markt für ESG-Anlagen weiter wächst.

Im Folgenden stellen wir ausgewählte Erkenntnisse aus unserem ESG-Investment-Bericht vor, wobei der Schwerpunkt auf dem Engagement bei Emittenten, klimabezogenen Portfolioüberlegungen und sozialen Themen liegt.

Engagement fördert konstruktiven Wandel

PIMCO arbeitet aktiv und konsequent mit Anleihe-Emittenten zusammen, darunter Unternehmen und Regierungen, um ESG-Themen anzusprechen. In diesen Gesprächen geht es darum, die jeweiligen ESG-Strategien und -Risiken genau in den Blick zu nehmen und die Emission von nachhaltigkeitsbezogenen sowie reinen ESG-Anleihen zu fördern.

Während der Klimawandel und ESG-zertifizierte Anleihen weiterhin unsere Hauptschwerpunkte sind, haben wir 2021 weitere Themen in den Vordergrund gestellt:

Globale Banken und Netto-Null : PIMCO hat mehr als 20 globale Banken bei der Umsetzung ihrer CO 2 -Emissionsstrategien, einschließlich ihrer Kreditvergaberichtlinien, unterstützt.

: PIMCO hat mehr als 20 globale Banken bei der Umsetzung ihrer CO -Emissionsstrategien, einschließlich ihrer Kreditvergaberichtlinien, unterstützt. Entwaldung : Wir sprachen mit mehr als 20 Lebensmittelherstellern, Einzelhändlern und Banken, um im Hinblick auf ihre Wertschöpfungsketten dem Großthema Abholzung Einhalt zu gebieten.

: Wir sprachen mit mehr als 20 Lebensmittelherstellern, Einzelhändlern und Banken, um im Hinblick auf ihre Wertschöpfungsketten dem Großthema Abholzung Einhalt zu gebieten. Methan-Ausstoß : Methan trägt wesentlich zur globalen Erwärmung bei. Der Energiesektor ist nach Angaben der Internationalen Energieagentur die zweitgrößte Quelle von Methanemissionen (nach der Landwirtschaft). PIMCO hat mit mehr als 50 Energieunternehmen an der Verringerung ihrer Methanemissionen gearbeitet.

: Methan trägt wesentlich zur globalen Erwärmung bei. Der Energiesektor ist nach Angaben der Internationalen Energieagentur die zweitgrößte Quelle von Methanemissionen (nach der Landwirtschaft). PIMCO hat mit mehr als 50 Energieunternehmen an der Verringerung ihrer Methanemissionen gearbeitet. Ernährung: Lebensmittelunternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Risiken von Unterernährung. PIMCO sprach mit Ernährungsexperten einer Reihe dieser Unternehmen über die Erwartungen der Anleger an die Lebensmittelhersteller und den Wunsch nach verstärkter ESG-Offenlegung.

Unser jährlicher ESG Investing Report enthält detaillierte Fallstudien zum Engagement und seinen Ergebnissen.

Aktives Management hilft auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen

Regierungen, Unternehmen und Vermögensverwalter schultern Billionen von US-Dollar an Investitionen, die mit sauberer Energie und breiteren ESG-Initiativen verbunden sind. Regulierung, CO 2 -Preise und Veränderungen in der Verbraucherstimmung und bei Geschäftsmodellen werden sich ebenfalls auf die Preise auswirken. Anleger müssen prüfen, wie gut ihre Portfolios auf klimabezogene Risiken vorbereitet sind (dazu gehören auch abrupte regulatorische Änderungen, Unterbrechungen der Lieferkette sowie politische und soziale Gegenreaktionen).

Wir sind der Meinung, dass der Anleihemarkt aufgrund seiner Größe, der Vielfalt und der Anzahl der Sektoren sowie der verfügbaren ESG-zertifizierten Instrumente eine zentrale Rolle bei der Förderung des Übergangs zu einer emissionsfreien Wirtschaft spielt. Wir arbeiten mit interessierten Kunden an der Verwaltung und Anpassung ihrer festverzinslichen Portfolios, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Uns ist dabei bewusst, dass es keine Standarddefinition für ein „Netto-Null“-Portfolio gibt. Zu den Möglichkeiten, schrittweise auf ein dekarbonisiertes Anlageportfolio hinzuarbeiten, gehören die Reduzierung oder Beendigung des Engagements bei Emittenten, die keine Ambitionen zur Umstellung CO 2 -intensiver Sektoren haben, Investitionen in Emittenten, die auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel eine Vorreiterrolle spielen, Investitionen in grüne Anleihen und die Zusammenarbeit mit Emittenten im Hinblick auf die Umsetzung von Strategien zur CO 2 -Reduzierung.

Verständnis und Management von Klimarisiken in Portfolios

PIMCO ist sich bewusst, dass der Klimawandel tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte und die Emittenten hat. Risiken aber auch Chancen können sich auf unerwartete Weise ergeben und Investitionen in allen Anlageklassen beeinflussen.

Im Rahmen unseres Investment-Research-Prozesses bewerten wir die Anfälligkeit der Sektoren über verschiedene Zeithorizonte für zwei große Kategorien von klimabezogenen Risiken:

Übergangsrisiken, einschließlich politischer, rechtlicher, technologischer, Markt- und Reputationsrisiken (zum Beispiel strengere Vorschriften für CO 2 -Emissionen).

-Emissionen). Physische Risiken, einschließlich akuter Risiken durch Ereignisse wie Wirbelstürme und Waldbrände sowie chronische Risiken, die sich aus längerfristigen Verschiebungen der Klimamuster ergeben.

Um Analysten bei der Bewertung von Klimarisiken zu unterstützen, haben die ESG-Spezialisten von PIMCO sieben eigene Tools entwickelt, die auf der jahrzehntelangen Erfahrung in der Analyse von festverzinslichen Wertpapieren basieren. Die Erkenntnisse, die diese Tools liefern, sollen Portfoliomanagern dabei helfen, klimabezogene Kreditrisiken zu managen und abzuschwächen – wie immer im Rahmen spezifischer Portfolioziele und -richtlinien.

Soziale Themen bleiben im Fokus und bieten Chancen: Das ,S‘ in ESG

Die Pandemie und der sich verschärfende Klimawandel haben soziale Herausforderungen wie wirtschaftliche Ungleichheit, Ernährungsunsicherheit, Arbeitslosigkeit und Wohnungsunsicherheit noch verstärkt. Als Reaktion darauf kam es 2021 zu einem Anstieg der Emissionen von Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen von Unternehmen und Staaten gleichermaßen.

PIMCO beteiligte sich an mehreren dieser Emissionen. Wir bewerten diese Anleihen auf der Grundlage des Anspruchsniveaus und der Wesentlichkeit der Ausgaben für die soziale Kategorie und der angestrebten Ergebnisse. Wir berücksichtigen das Management von Humankapital, Arbeits- und Menschenrechten, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie das Management der Lieferkette.

Diese sozial ausgerichteten Anleihen sind ein weiteres Beispiel dafür, wie die Anleihemärkte zu einem nachhaltigen Wandel in der Weltwirtschaft beitragen können.