Zwischen demografischem Wandel, längerer Lebenszeit und rasanter technologischer Transformation wächst der Bedarf nach einem zweiten Einkommen – und Kapitalanlagen können dabei helfen, Geld für sich arbeiten zu lassen, so Dr. Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors.

Die Welt verändert sich in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Während die Menschen in den entwickelten Ländern, allen voran in Deutschland, immer wohlhabender geworden sind und länger leben, finden smarte Algorithmen und Roboter Einzug in unseren Alltag und die Werkshallen. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht künstliche Intelligenz zu Rate gezogen wird, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis humanoide Roboter Einzug in unseren Alltag finden, um uns zum Beispiel die täglichen Arbeiten zu Hause abzunehmen.

Auch die Arbeitswelt dürfte sich rasant verändern. Die ersten Auswirkungen sind bereits feststellbar. Wäre es da nicht klug, wenn wir die Roboter für uns arbeiten lassen, indem wir in Aktien investieren und uns damit an den entsprechenden Unternehmen beteiligen? Nicht umsonst fragt Harvard-Ökonom Richard Freeman: „Arbeitest Du für die Roboter, oder arbeiten die Roboter für Dich?“

Und die „Roboter“ kommen bei unserer demografischen Entwicklung gerade rechtzeitig. Im Durchschnitt der nächsten zehn Jahre wird die Erwerbspersonenzahl in Deutschland jährlich um durchschnittlich 450.000 Personen abnehmen. Das sind mehr Menschen, als Städte wie Bonn oder Mannheim an Einwohnern haben.

Die Lebenserwartung steigt

Während immer weniger Menschen für immer mehr Bürger arbeiten, steigt die Lebenserwartung immer weiter − und mit ihr die Rentenbezugsdauer. Eine Frau, die 2025 im Alter von 67 Jahren in Rente gegangen ist, kann erwarten, dass sie noch knapp 20 Jahre Rente bezieht. Ein Mann kann derzeit im Durchschnitt mit einer Rentenbezugsdauer von knapp 17 Jahren rechnen. Nach Prognosen der Vereinten Nationen dürfte sich diese Perspektive weiter verlängern: Bis zum Jahr 2050 soll die verbleibende Lebenserwartung von Frauen auf rund 22 Jahre und die von Männern auf knapp 20 Jahre steigen. Was für eine Entwicklung. Sie ist unserem Wohlstand und den damit verbundenen Innovationen zu verdanken. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die Lebenserwartung nach Renteneintritt etwa halb so lang.

Die Lebensentwürfe ändern sich

Daneben ändern sich Lebensentwürfe. Der Wohlstand im Alter will erlebbar sein. „Longevity“ – das Anstreben eines längeren Lebens bei guter Gesundheit rückt in den Fokus. Aber auch die jüngeren und mittleren Generationen denken weniger in der Kategorie einer Fünf-Tage-Woche bis zum Renteneintritt. Sabbaticals werden beliebter, und warum nicht auch phasenweise eine Vier-Tage-Woche? Dazu mehr Zeit und Geld für Hobbys.

Kurz: Die Zeit ist reif für ein zweites Einkommen. Und dieses zweite Einkommen aus Kapital kann auch generationenübergreifend genutzt werden. Zum Beispiel als „Großeltern-BAföG“: Die Großeltern behalten ihr Kapital, das sie in Anbetracht eines längeren Lebens vielleicht noch benötigen, lassen ihren Enkeln daraus aber ein monatliches Einkommen zukommen, das diese bei Ausbildung und Studium unterstützt.

Das Gute ist: Es ist viel Geld da. Es muss nur besser zum Arbeiten gebracht werden. Wie eine Studie der Allianz-Volkswirte belegt, wuchs das Geldvermögen der Deutschen im Durchschnitt der letzten zehn Jahre um jährlich knapp 4 Prozent, was nur von den Norwegern überboten wurde. Aber leider lagen sie, was den Beitrag der Wertveränderung zum Vermögenswachstum betrifft, am Ende der Skala. Der Vermögenszuwachs kam zu großen Teilen aus den Sparanstrengungen und nicht aus den Wertsteigerungen des Geldvermögens, also der Rendite. Anders ausgedrückt: Die Deutschen arbeiten für ihr Geld, statt ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. „Weltmeisterlich“, wie es nicht sein sollte.

Europäische Unternehmen zahlen jährlich mehr als 450 Milliarden Euro Dividenden

Wo das Einkommen herkommt? Aus dem investierten Kapital. Anleihen und Aktien schütten Kupons beziehungsweise Dividenden aus, die idealerweise in einem Fonds so strukturiert werden, dass daraus möglichst verlässliche monatliche Ausschüttungen entstehen. Gerade Dividenden sind wegen ihrer Regelmäßigkeit hierfür besonders geeignet. Langfristige Analysen zeigen, dass Unternehmen meist eine verlässliche Dividendenpolitik verfolgen – mit dem Ziel, Ausschüttungen stabil zu halten oder sogar kontinuierlich zu steigern. So dominiert im STOXX Europe 600 der Anteil jener Unternehmen, die ihre Dividendenausschüttungen im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Zudem zeigt sich: Unternehmensgewinne sind deutlich weniger volatil als Aktienkurse. Die Schwankungen der Dividenden liegen wiederum noch einmal unter jenen der Gewinne. Und: Portfolios, die stärker auf dividendenstarke Unternehmen setzen, zeigen häufig geringere Schwankungen als Portfolios mit Firmen, die wenig oder gar nichts ausschütten. Wer möchte nicht dabei sein, wenn europäische Unternehmen bald mehr als 450 Milliarden Euro pro Jahr an Dividenden ausschütten – Tendenz weiter steigend?

Aus 100.000 wurden 160.000 plus 40.000 Euro

Dabei ist gerade die Kombination aus Kursentwicklung und Dividenden interessant. Ein Beispiel: Wer vor zehn Jahren 100.000 Euro in einen breiten Korb europäischer Aktien investiert hätte, hätte bis heute rund 60.000 Euro an Kursgewinnen erzielt und über die Jahre zusätzlich knapp 40.000 Euro an Dividenden erhalten. Natürlich sind das Vergangenheitswerte, die sich so nicht wiederholen müssen. Aber sie zeigen, dass sich Investitionen in risikoreichere Anlagen wie Aktien langfristig auszahlen können. Es wird eine Mehrrendite gegenüber Anleihen erzielt, die sogenannte Risikoprämie. Und obwohl es in diesen zehn Jahren durchaus turbulente Phasen an den Kapitalmärkten gab, haben die laufenden Dividenden dazu beigetragen, das Portfolio zu stabilisieren.

Ganz nebenbei helfen regelmäßige Ausschüttungen auch aus verhaltensökonomischer Sicht: Sie machen es leichter, schwächere Marktphasen auszuhalten. Das zweite Einkommen fließt und hilft, den langfristigen Blick auf die Kapitalanlage zu bewahren.

Wie lässt sich ein solches zweites Einkommen konkret umsetzen? Moderne Anlagestrategien versuchen genau das: Portfolios so zu strukturieren, dass sie neben langfristigem Vermögensaufbau auch laufende Erträge generieren können.

Mit Plan12 ein zweites Einkommen sichern

Ein Beispiel dafür ist Plan12. Damit wird Kapitalanlage wieder zu dem, was sie ursprünglich sein sollte: eine Beteiligung an der realen Wirtschaft, die langfristig Vermögen aufbaut und gleichzeitig laufende Erträge liefern kann. Gerade in einer Zeit steigender Lebenserwartung, flexibler Lebensmodelle und wachsender Eigenverantwortung für die Altersvorsorge kann ein zweites Einkommen aus Kapital ein wichtiger Baustein finanzieller Unabhängigkeit sein.

Also: Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.

Mehr erfahren auf www.plan12.de