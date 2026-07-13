Mehr Lebensjahre bedeuten auch: mehr Jahre, die finanziert werden müssen. Im demografischen Wandel rückt Kapitaleinkommen aus Dividenden und Kupons damit ins Zentrum der Vorsorge als planbarer, diversifizierter Baustein für Freiheit und finanzielles Wohlbefinden bis ins hohe Alter.

Longevity gilt als Gesundheits- und Lifestyle-Trend. Für Anleger ist der Begriff jedoch vor allem ökonomisch relevant. Wenn Menschen länger leben und dabei möglichst lange gesund, aktiv und selbstbestimmt bleiben wollen, verlängert sich nicht nur die Lebenszeit, sondern auch die Zeit, in der laufende Ausgaben finanziert werden müssen. Genau darin liegt die finanzielle Dimension von „Longevity“ – der Langlebigkeit: Es geht nicht allein um Vermögensaufbau, sondern um die Fähigkeit, über mehr Jahre hinweg verlässlich Einkommen zu erzeugen. Kapitaleinkommen wird damit vom optionalen Extra zum strategischen Bestandteil privater Finanzplanung.

Die demografische Entwicklung gibt diesem Thema zusätzlichen Nachdruck. Die Lebenserwartung ist weltweit deutlich gestiegen und dürfte weiter zulegen, während Europa spürbar altert: mit Folgen für Sozialbudgets und umlagefinanzierte Rentensysteme. Wer den Lebensstandard im längeren dritten Lebensabschnitt sichern will, sollte in Betracht ziehen, laufende Erträge stärker aus Kapitalvermögen zu generieren. Hinzu kommt: Wer ein bestimmtes Alter erreicht hat, kann mit erheblicher weiterer Lebenszeit rechnen. Für die Finanzplanung zählt daher nicht nur die Lebenserwartung bei Geburt, sondern die Restlebenserwartung ab 55, 65 oder 75 Jahren.

Genau hier kommt Kapitaleinkommen ins Spiel. Über monatlich ausschüttende Fonds fließen aus Vermögen laufende Zahlungsströme. Erst wenn aus Kapital ein regelmäßiger Cashflow wird, entsteht jene finanzielle Beweglichkeit, die eine längere Lebensspanne benötigt: Kapitaleinkommen kann Teilzeitphasen abfedern, berufliche Übergänge erleichtern, Mikro-Auszeiten finanzieren und später eine Versorgungslücke im Ruhestand schließen. Das „zweite Gehalt" wird zu einem zentralen Baustein individueller Resilienz.

Entscheidend ist jedoch die Übersetzung in den Alltag: Planung, Diversifikation und eine realistische Entnahmelogik. Weil Langlebigkeit vor allem eine finanzielle Herausforderung ist, sollte Kapitaleinkommen deshalb nicht als Beiwerk gelten, sondern als Kern der Vorsorge.

Einen entsprechenden Ansatz bietet das Konzept Plan12 von Allianz Global Investors: Es ermöglicht, Kapital gezielt arbeiten zu lassen mit stabilen monatlichen Ausschüttungen, planbaren Erträgen und flexiblen Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen.

Mehr erfahren auf: www.plan12.de