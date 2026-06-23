Nachfrage-Boom bei Kupfer und Silber , seltene Erden als politisches Druckmittel, Preissprünge bei Öl und Gas: Rohstoffe sind wieder in den Fokus gerückt. Manche sprechen gar von einem neuen Superzyklus. Für nachhaltige Investoren ist das eine unbequeme Entwicklung: Kaum eine Anlageklasse gilt als so umweltschädlich, kaum eine ist so häufig von Menschenrechtsverletzungen, Korruption und lokalen Konflikten betroffen. Zwei Fonds zeigen, wie unterschiedlich man mit diesem Dilemma umgehen kann – und wie weit ESG-Ansätze in einem Bereich tragen, der per Definition auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen basiert.

„Streng genommen sprechen wir nicht von nachhaltig, weil Rohstoffe unter der ESG-Lupe eine unterdurchschnittliche Nachhaltigkeitsbewertung verzeichnen“, sagt Thomas Kaiser von der Wiener Fondsboutique Iqam Invest, die seit fünf Jahren zur Deka gehört. Kaiser ist Fondsmanager des Rohstofffonds Iqam Strategic Commodity (ISIN: AT0000A04UL2). Den Fonds hat er im Jahr 2018 übernommen – mit dem Ziel, „das meiste an Nachhaltigkeit aus der Assetklasse herauszuholen“.

“ „Es gab für alle Assetklassen einen Nachhaltigkeitsansatz – nur für Rohstoffe nicht“ Thomas Kaiser Iqam Invest

Erster Schritt war der Ausschluss von Agrarrohstoffen und Viehzucht. Das sei in der DACH-Region aber schon fast Standard, schränkt Kaiser ein. Jüngste Implementierung: Ein CO2-Overlay, mit dem der Fußabdruck des Portfolios gemessen wird. Kaiser kauft für den Fonds zudem Emissionszertifikate, „die dann nicht an Unternehmen ausgegeben werden können“. Der schwierigste Punkt: Die ESG-Bewertungen. „Es gab für alle Assetklassen einen Nachhaltigkeitsansatz – nur für Rohstoffe nicht“, erzählt der Fondsmanager.

Mit dem auf nachhaltige Investments spezialisierten Wiener Beratungshaus Rfu Research fand Kaiser schließlich einen Partner, der bereit war, ESG-Analysen für Rohstoffe umzusetzen. Eine Herausforderung, wie Christian Loy erzählt, der das Research bei Rfu leitet: „Nachhaltigkeit und Rohstoffe, das passt erst einmal nicht zusammen.“ Menschenrechtsverletzungen, Klimawandel, Verlust von Biodiversität: Überall dort, wo Grundstoffe aus der Natur gewonnen werden, gibt es ökologische und soziale Effekte. Gleichzeitig ist ein Leben ohne Rohstoffe nicht denkbar, denn sie sind nahezu überall und die Basis unseres täglichen Lebens. Für Loy ist die entscheidende Frage daher: „Wie kommen wir zu diesen Rohstoffen nachhaltiger, sozialer, gerechter verteilt?“

Klassische ESG-Bewertung greift zu kurz

Dass diese Frage so lange kaum systematisch gestellt wurde, hat Gründe. Im Jahr 2012 schlugen Debatten über Agrarrohstoffe und Nahrungsmittelspekulation hohe Wellen. Viele Asset Manager im deutschsprachigen Raum zogen sich aus Reputationsgründen aus der Anlageklasse zurück. „Danach hat man sich auch nicht mehr so stark damit beschäftigt“, meint Michael Müller, der bei Union Investment seit mehr als 20 Jahren Rohstoffinvestments verantwortet. Auch die Performance sei schwach gewesen, das Interesse entsprechend gering.

Hinzu kommt ein methodisches Problem. Klassische Datenanbieter denken in der Regel vom Unternehmen her: Wer ist der beste Minenbetreiber? Wer managt soziale Risiken am sorgfältigsten? Ein legitimer Ansatz, der aber zu kurz greift, wenn Investoren nicht in einzelne Minengesellschaften, sondern derivativ in Rohstoffe selbst investieren.

Rfu hat auf dieses Problem eine ungewöhnliche Antwort entwickelt. Der Kniff: Loy und sein Team stellen sich vor, ein einzelnes hypothetisches Unternehmen würde die gesamte weltweite Produktion eines Rohstoffs verantworten – eine Art Weltkupfer AG. „Das erlaubt uns, in der Logik unseres Unternehmensmodells zu bleiben“, erklärt Loy. Rfu bewertet seit Jahren Unternehmen und Staaten nach einheitlichen Methoden – ein Rohstoff wird nun schlicht wie ein globales Unternehmen behandelt. Für Thomas Kaiser von Iqam eine schlüssige Herangehensweise: „Die Systematik ist für uns passend, weil die von uns investierten Futures ebenfalls globale Rohstoffmärkte abbilden.“

Rohstoffe auf zwei Ebenen betrachtet

Rfu bewertet auf zwei Ebenen: Produktion und Nutzung. Entscheidend für den Score auf Produktionsseite ist, aus welchen Ländern ein Rohstoff kommt. Rfu analysiert dann, wie hoch das Risiko für Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzungen, Korruption in diesem Ländermix ist. Zudem spielen legale und gelebte Standards – von Arbeitsrecht über politische Rechte bis hin zu Diversität – sowie regionale Klimafaktoren eine Rolle. Auf der Nutzungsseite geht es darum, wofür ein Rohstoff verwendet wird – und ob diese Nutzung gesellschaftlich relevant ist. Beide Seiten werden gewichtet: ungefähr 60 Prozent macht die Produktion aus, etwa 40 Prozent die Nutzung.

“ „Gold ist unter den Metallen der Rohstoff mit dem schlechtesten Score“ Christian Loy Rfu Research

In der Praxis bedeutet das, dass ein als positiv eingestufter Nutzen schlechte Produktionsbedingungen zumindest teilweise wieder wettmachen kann. Das zeigt sich besonders deutlich bei den Edelmetallen: „Gold ist unter den Metallen der Rohstoff mit dem schlechtesten Score“, sagt Loy. Das liege vor allem daran, dass es in der Produktion kaum einen metallischen Rohstoff mit mehr Kontroversen wie Verletzungen von Menschenrechten und negativen Auswirkungen auf lokale Communities durch Umweltverschmutzung gebe. Gleichzeitig wird Gold vorrangig zum Werterhalt oder für Schmuckstücke genutzt – beides gesellschaftlich akzeptabel, aber ohne Bezug zur Transformation oder zum Gemeinwohl.

Bei Silber ist dagegen der Anteil, der für erneuerbare Energien verwendet wird, in den vergangenen Jahren auf knapp 20 Prozent gestiegen. „Das ist ein relevanter Anteil für ein gesellschaftlich wichtiges Produkt“ erklärt Loy.

Insgesamt hat das Team von Rfu 70 Rohstoffe analysiert. Neben dem Rating geben Loy und sein Team auch Prognosen, wie sich die Nachhaltigkeitsbewertung entwickelt. Bei Silber, Zink und Zinn rechnen die Analysten künftig mit besseren Ratings, weil sich die Nutzung verändert. Das habe oft aber wiederum große Auswirkungen auf die Produktion, erklärt Loy. Ein Negativbeispiel ist Nickel, dessen Boom – unter anderem für Akkus von E-Autos – einen rasanten Anstieg der Rodung von Urwäldern in Indonesien ausgelöst habe. „Die positiven Effekte gehen – wenn es sehr schnell geht – häufig mit mindestens ebenso starken negativen Effekten einher.“

Potenzial gebe es vor allem bei Recycling. Teilweise steige die Nachfrage aber schneller, als Rohstoffe wieder in den Kreislauf eingespeist werden können. Auch für die Analysten gibt es bei den Ratings immer wieder Überraschungen: Nuklearenergie schneidet deutlich besser ab als fossile Energieträger – vor allem wegen des geringen Klimaeffekts. Biokraftstoffe und Holz landen dagegen weit hinten. „Erstaunt hat uns auch die große Differenz zwischen Solarenergie und Wasserkraft“, sagt Loy. Erstere kommt auf einen deutlich besseren Score – unter anderem aufgrund lokaler Konflikte und negativer Folgen für die Umwelt bei Wasserkraftwerken.

Ein Modell, zwei ganz unterschiedliche Strategien

Aus demselben Rfu-Modell leiten Iqam und Union Investment sehr unterschiedliche Konsequenzen ab. Fondsmanager Kaiser entscheidet anhand der Rfu-Scores, welche Rohstoffe er im Iqam Strategic Commodity über- oder untergewichtet. Insgesamt 15 Rohstoffe zählen zum Anlageuniversum. Ausgehend von einer Marktgewichtung bekommt der am besten bewertete – aktuell Palladium – eine Übergewichtung von 3,5 Prozent, der schlechteste – derzeit Benzin – eine Untergewichtung in gleicher Höhe. Im Ergebnis werden Industriemetalle und Edelmetalle übergewichtet, Energierohstoffe wie Öl und Erdgas eher untergewichtet.

Kaiser bleibt damit in der Anlageklasse, justiert aber systematisch nach ESG-Kriterien – ein Ansatz, der auch Gold und Öl im Portfolio lässt, wenn die ökonomischen Signale dafürsprechen. Mit der Über- und Untergewichtung, Ausschlüssen bei Nahrungsmitteln, dem CO2-Overlay und den Emissionszertifikaten hebe sich der Fonds dennoch vom Markt ab, meint Kaiser. Er wolle das ESG-Potenzial in dieser schwierigen Assetklasse „voll ausschöpfen“.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Union Investment zieht mit dem im Oktober 2023 aufgelegten Uniinstitutional Commodities Select (LU2547597836) eine schärfere Linie. Kein Kompromiss, kein Übergang: Fossile Energierohstoffe sind vollständig ausgeschlossen – kein Öl, keine Kohle, kein Gas. Auch keine Agrarrohstoffe, kein Uran, kein Gold. „Das tut mir als Portfoliomanager zwar manchmal weh, aber wir wollen konsequent sein“, sagt Müller.

Stattdessen setzt Union Investment auf ein eigenes Universum: Industriemetalle wie Kupfer, Nickel, Zink sowie recycelter Stahl, Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium, Emissionszertifikate – europäische wie kalifornische –, Ethanol als Substitut für die Benzinseite und Zellstoff als Rohstoff mit besonders hoher Recyclingquote.

“ „Ein Rohstoff muss entweder heute einen positiven Nutzen haben oder – und das ist unser Transformationsansatz – einen künftig positiven Nutzen.“ Michael Müller Union Investment

Auch beim Scoring geht Müller eigene Wege. Union Investment hat die Rfu-Gewichtung umgedreht: 40 Prozent Produktion, 60 Prozent Nutzung. Dazu wird ein eigener Trendindikator addiert, der die erwartete künftige Entwicklung eines Rohstoffs abbildet. „Ein Rohstoff muss entweder heute einen positiven Nutzen haben oder – und das ist unser Transformationsansatz – einen künftig positiven Nutzen“, erklärt Müller. Platin etwa sei heute schon wichtig für Katalysatoren und Brennstoffzellen, werde aber in zehn Jahren eine noch deutlich größere Rolle spielen.

Nachhaltig besser – vorerst

Dass der Superzyklus und der ESG-Anspruch sich nicht ausschließen müssen, haben beide Fonds zuletzt gezeigt. Über ein Jahr kommt der Iqam Strategic Commodity auf 31 Prozent, im laufenden Jahr sind es 17 Prozent. Auf Drei-Jahres-Sicht liegt der Fonds mit 37 Prozent leicht hinter der Vergleichsgruppe (39 Prozent) – der Umbau der Strategie ist aber erst seit März 2023 vollständig abgeschlossen.

Der Uniinstitutional Commodities Select hat im vergangenen Jahr um 40 Prozent zugelegt – und schlug damit 2025 alle anderen Publikumsfonds von Union Investment. Der klassische Commodities-Invest des Anbieters kam im selben Zeitraum auf 33 Prozent. „Das zeigt: Nachhaltigkeit muss kein Performance-Nachteil sein“, sagt Müller. Treiber seien vor allem Silber, Platin und Palladium gewesen – „genau die Edelmetalle, die in klassischen Standardindizes häufig nicht oder kaum enthalten sind“. Auch Kupfer und die Emissionszertifikate hätten beigetragen.

Die Kehrseite zeigte sich unmittelbar danach. Seit Jahresbeginn liegt der Commodities Select leicht im Minus. „Öl und Ölprodukte waren das Einzige, was lief – und die sind bei uns ausgeschlossen“, erklärt Müller. Über Ethanol habe er zwar profitiert, das habe es jedoch nicht vollständig wettmachen können.

Beide Fonds haben ihre Vergleichsgruppe auf Jahressicht übertroffen – müssen sich über längere Zeiträume aber noch beweisen. Union Investment verwaltet insgesamt Rohstoffinvestments in Höhe von 2 Milliarden Euro, 300 Millionen stecken im Commodities Select. Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger – „auch Kirchenbanken, die Rohstoffinvestments generell kritisch sehen, zählen zu den Investoren“, so Müller.

Der mit 25 Millionen Euro deutlich kleinere Iqam-Fonds adressiert ebenfalls Großanleger wie Vorsorge- und Pensionskassen. Das Volumen sei nach der Energiekrise 2022 zurückgegangen, die Zuflüsse zögen aber wieder an. „Das Produkt steht im Fokus aufgrund seiner ESG-Merkmale und seiner Klassifizierung als Artikel-8-Fonds“ sagt Kaiser. Investoren hätten in diesem Bereich kaum Auswahl. Auch Union-Investment-Fondsmanager Müller sieht keine Nachhaltigkeitsdelle bei der Nachfrage: „Das Thema ist bei institutionellen Investoren nach wie vor präsent und wichtig.“

Dasselbe in grün?

Ist das nun dasselbe in Grün? Am Ende läuft die Antwort auf diese Frage auf ein klares Jein hinaus. Müller bringt es so auf den Punkt: „Die Transformation geht ohne Rohstoffe nicht.“ Ein Windrad brauche Kupfer, ohne Silber gebe es keine Solaranlage. Werde keine Liquidität in diesen Märkten geschaffen, bremse das die Transformation. Thomas Kaiser von Iqam ergänzt: Ziel sei, das ESG-Potenzial „dieser anspruchsvollen Assetklasse voll auszuschöpfen, vergleichbar mit etablierten ESG-Strategien anderer Assetklassen“. Die Ausgangslage mag schlechter sein, der Anspruch ist identisch.

Für Christian Loy von Rfu hängen mit dem Thema große gesellschaftliche Fragen zusammen: „Wenn wir in Lösungen denken, denken wir fast immer an technologische Lösungen und nicht an Suffizienz.“ Zudem müsse man über Prioritäten sprechen: „Bringt uns ein Elektroauto, das auf Individualverkehr setzt und global betrachtet nicht für alle möglich ist, wirklich weiter – oder wären Ausbau und Elektrifizierung eines öffentlichen Verkehrsnetzes die wirkungsvollere Antwort?“ Fragen, die kein Rohstoff-Rating beantworten kann. Aber die sich in einer Welt knapper Rohstoffe immer drängender stellen.