Dasselbe in grün? Wie zwei Rohstofffonds auf ESG setzen
Nachfrage-Boom bei Kupfer und Silber, seltene Erden als politisches Druckmittel, Preissprünge bei Öl und Gas: Rohstoffe sind wieder in den Fokus gerückt. Manche sprechen gar von einem neuen Superzyklus. Für nachhaltige Investoren ist das eine unbequeme Entwicklung: Kaum eine Anlageklasse gilt als so umweltschädlich, kaum eine ist so häufig von Menschenrechtsverletzungen, Korruption und lokalen Konflikten betroffen. Zwei Fonds zeigen, wie unterschiedlich man mit diesem Dilemma umgehen kann – und wie weit ESG-Ansätze in einem Bereich tragen, der per Definition auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen basiert.