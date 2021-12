Redaktion 13.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

Datensammelstelle So funktioniert das Hinweissystem der Versicherer

Die Allianz speist seit Jahresanfang keine Daten mehr in das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der Versicherer ein. Welche Daten werden hier aber gespeichert? Was machen die Versicherer dann damit? Und lohnt sich das ganze System noch, wenn einzelne Versicherer ausscheren?