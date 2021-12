Datenschutzgrundverordnung Fonds Finanz unterstützt Makler mit DSGVO-Tool

Kurz vor dem verbindlichen Starttermin der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai bietet der Maklerpool Fonds Finanz ein sogenanntes DSGVO-Tool an: Mit Checkliste, Maßnahmenplan und Musterdokumenten können angeschlossene Makler ihr Unternehmen an die neue Verordnung anpassen.