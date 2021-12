Redaktion 23.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Datenschutzproblem Versicherung erstattet Schaden und verkauft Smartphone inklusive Daten

Ein Smartphone hat einen Displayschaden und wird vom Haftpflichtversicherer als irreparabal eingestuft. Er überweist den Restwert des Geräts an den Besitzer des Handys, behält das Gerät aber ein mit dem Vorhaben, es zu verschrotten. Dann verkauft der Versicherer es aber doch an einen Dritten weiter. Was aber ist mit den Daten, die auf dem Handy gespeichert waren?