Zum Valentinstag Dating-Tipps aus den USA: Liebe geht durch die Blockchain

Im Rahmen einer Krypto & Kultur Umfrage hat der Investment-Plattform-Betreiber Etoro 2.000 US-Amerikaner zu ihren Vorlieben in Sachen Dating, Krypto und Geldanlagen befragt. Das Ergebnis: Über Kryptoanlagen zu sprechen, kann die Chance auf die wahre Liebe der Amerikaner erhöhen – oder zumindest die Chance auf ein zweites Date.

In der Studie stellte sich heraus, dass die Erwähnung von Kryptowährungen in einem Online-Dating-Profil dabei helfen kann, das Interesse des potentiellen Partners zu wecken. 33 Prozent der Befragten wären eher dazu bereit, sich mit jemandem zu verabreden, der Kryptoanlagen in seinem Online-Dating-Profil erwähnt. Zudem gaben mehr als 40 Prozent der Männer und 25 Prozent der Frauen an, dass ihr Interesse an einem möglichen Date stärker ist, wenn Stichworte wie Krypto fallen.



Ist die Hürde des ersten Dates einmal geschafft, kann das Begleichen der Rechnung in Kryptowährung die Chancen auf ein Zweites erhöhen. Fast drei von vier Befragten, also 74 Prozent, meinten, dass sie mehr Interesse an einem zweiten Date hätten, wenn der potentielle Partner die Rechnung in Bitcoin bezahlt. Männer könne man damit jedoch eher beeindrucken als Frauen.

Kryptowährung zum Valentinstag?

Auch wenn Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. Singles überzeugen, ist das bei den Vergebenen nicht der Fall: Nur 8 Prozent der Befragten würden sich über NFTs oder Kryptowährungen als Valentinstags-Geschenk freuen.