Dauer von Depotübertragungen Bafin findet noch Schwachstellen

Kunden von Finanzinstituten haben sich bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beschwert, weil Depotübertragungen aus ihrer Sicht zu lange dauern. Sie fühlen sich von Finanzinstituten auch schlecht über die Gründe informiert. Grund für lange Bearbeitungszeiten sind oft Prozessprobleme. Einige Anbieter verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen, um Depotübertragungen schnell durchzuführen. Das teilt die Bafin mit.

Um die Probleme zu lösen, hat die Bafin im März Vorgaben für die Dauer von Depotübertragungen gemacht. In FAQ auf der Webseite der Behörde steht:

„Depotaufträge sind grundsätzlich unverzüglich auszuführen. Dies ergibt sich aus Paragraf 69 Abssatz 1 Nummer 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Ein Depotauftrag soll innerhalb von längstens drei Wochen ausgeführt werden. Sofern ein Depotübertrag innerhalb von drei Wochen nicht möglich ist, übermittelt das beauftragte Institut dem Kunden nach Ablauf der drei Wochen unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Arbeitstagen, eine Zwischennachricht, in der es auch den Grund für die Verzögerung darlegt. Dies ergibt sich aus Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (DelVO) 2017/565.“

Laut Bafin halten sich Finanzinstitute in aller Regel an die Vorgaben. „Erste Gespräche zeigen, dass Institute die Umzugsfrist von drei Wochen für gut realisierbar halten“, sagt Christian Bock, Leiter der Abteilung Verbraucherschutz der Bafin. Die Institute schätzten, dass es nur noch in Ausnahmefällen zu längeren Bearbeitungszeiten komme. „Das ist sehr erfreulich. Das überwiegend positive Feedback der Marktteilnehmer – sowohl der Verbraucher als auch der Unternehmen – zeigt, dass wir eine zielgenaue und maßvolle Regelung getroffen haben“, sagt Bock.

Wenn Depotübertragungen länger als drei Wochen dauern, ist der Bafin zufolge häufig ein ausländisches Finanzinstitut involviert. Grundsätzlich hätten Finanzinstitute der Bafin jedoch signalisiert, dass die dreiwöchige Bearbeitungszeit auch realistisch sei, wenn ausländische Dienstleister verwickelt sind.