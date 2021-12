Die Weltwirtschaft erholt sich nach dem Abschwung, die Rohstoffpreise steigen und der Inflationsdruck wächst. Naht hiermit das Ende einer langen Disinflationsphase? Oder werden demografische Veränderungen und technologischer Wandel erneut als Deflationstreiber wirken? Auch im vergangenen Jahr machte sich die Inflation allenfalls durch ihre Abwesenheit bemerkbar. Dennoch wird in letzter Zeit diskutiert, dass die Welt möglicherweise an einem Wendepunkt und dem Beginn einer Inflationsphase steht.

Auf jeden Fall ist es gut möglich, dass 2021 Inflationsängste wachgerufen werden könnten. Denn sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation dürften vom Wiederaufleben des Dienstleistungssektors und von Basiseffekten bei den Energiepreisen gestützt werden; letztere sind auf die Ölpreiseentwicklung im Jahr 2020 unter dem Einfluss von Covid-19 zurückzuführen.

US-Inflation – Starker Basiseffekt ab April könnte Inflation Auftrieb geben

Quelle: Barclays

Wir geben jedoch zu bedenken, dass ein vorübergehender Inflationsanstieg noch längst kein dauerhaftes Preisproblem ist. Die Preise könnten zwar durchaus stärker steigen als in der jüngsten Vergangenheit, doch wir sollten den Ausgangspunkt nicht aus dem Blick verlieren: Die Zentralbanken sind in der Vergangenheit immer wieder hinter ihren Inflationszielen zurückgeblieben. Das geldpolitische Instrumentarium ist nahezu ausgeschöpft.

Darüber hinaus dürften die strukturellen Faktoren der Disinflation, die seit Jahren die globale Wirtschaftsentwicklung beeinflussen, nicht einfach wegfallen. Der technologische Wandel, das geringe Wirtschaftswachstum und hohe Sparquoten werden weiterhin Abwärtsdruck auf die Preise ausüben und den Inflationsrisiken entgegenwirken, die sich aus der Deglobalisierung und selbstbezogenen, populistischen Bewegungen ergeben.

In den vergangenen Jahren hat die niedrige Inflation – ganz zu schweigen die Gefahr einer echten Deflation – für Beunruhigung an den Märkten gesorgt. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote auf ein Niveau abgesunken, das einst als die natürliche Arbeitslosigkeit angesehen wurde. In Japan belief sich die Arbeitslosenrate im Dezember 2019 auf 2,3 Prozent, während die Inflation nur knapp im positiven Bereich lag. Viele Beobachter gehen davon aus, dass in Japan bereits eine Entwicklung im Gange ist, die auch bald die westlichen Volkswirtschaften erfassen wird.

Im Übrigen hat sich die Bank of Japan (BoJ) im September 2016 bei der Einführung ihrer Strategie zur Kontrolle der Zinsstrukturkurve auch ausdrücklich für ein Überschreiten des Inflationsziels ausgesprochen. Die erklärten Absichten der BoJ decken sich in vielen Punkten mit dem Ansatz, den andere Zentralbanken seit Neustem verfolgen. Allerdings deuten die Erfahrungen, die Japan in den vergangenen Jahren machen musste, darauf hin, dass zwischen dem Bekenntnis, das Inflationsziel zu erreichen, und der tatsächlichen Umsetzung Welten liegen.