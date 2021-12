„Dave is safe“: Der Bikini-Banker bleibt bei Macquarie

Auf die Aufforderung der Kampagne-Macher hin schickten zahlreiche „Here is the City“-Leser E-Mails an die Pressestelle der Macquarie-Bank. Darin baten sie, den Banker nicht zu feuern. Auch Miranda Kerr hat sich für ihren derzeit wohl berühmtesten Fan eingesetzt. „Ich habe erfahren, dass es eine Petition gibt, um seinen Job zu retten. Natürlich werde ich unterschreiben“, erklärte sie gegenüber mehreren australischen Medien. Nun hat die Bank reagiert. Laut einem Bericht der Herald Sun teilten die Verantwortlichen mit, dass die Angelegenheit geprüft wurde und David Kiely seinen Job behalten darf.