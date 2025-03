in Zielgruppen

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Der terrAssisi Aktienfonds hat sich seit seiner Auflage im Jahr 2009 zu einer Erfolgsgeschichte im Bereich nachhaltiger Investments entwickelt. Was mit einem Anfangsvolumen von 6 Millionen Euro begann, ist mittlerweile zu einem 1,5 Milliarden Euro schweren globalen Aktienfonds herangewachsen. Im Interview mit DAS INVESTMENT erläutert David Krahnenfeld von Ampega die Erfolgsfaktoren des Fonds, dessen Managementansatz und die einzigartige Verbindung von franziskanischen Werten mit modernem Asset Management.

Dreistufiger Filterprozess als Kern der Investmentstrategie

Die Besonderheit des terrAssisi Aktienfonds liegt in seinem stringenten dreistufigen Filterprozess:

Best-in-Class-Ansatz: Zusammen mit ISS ESG werden Unternehmen nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien bewertet. In diesem ersten Schritt werden bereits rund 80 Prozent des investierbaren Universums ausgeschlossen – von circa 7.800 Titeln bleiben nur etwa 1.500 übrig. Harte Ausschlusskriterien: Der zweite Filter basiert auf den franziskanischen Werten. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die gegen den Schutz der Menschenrechte verstoßen oder kontroverse Umwelt- und Wirtschaftspraktiken anwenden. Besonders wird darauf geachtet, dass keine Kinderarbeit in der Zuliefererkette vorhanden ist. Fundamentale Selektion: Im dritten Schritt erfolgt die Analyse nach klassischen Finanzkennzahlen wie Dividendenwachstum, Dividendenkontinuität, Verschuldungsgrad und Zukunftsaussichten für die nächsten drei Jahre. Der Fonds folgt dabei einem Quality-Growth-Ansatz.

Überzeugende Performance trotz strenger Nachhaltigkeitskriterien

Bemerkenswert ist, dass der Fonds trotz der strengen Auswahlkriterien eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12 prozent nach Kosten seit Auflage erzielen konnte. Im Vergleich zur Benchmark Morningstar Global Large Cap konnte der Fonds eine Outperformance von über 100 Prozent (Stand Ende 2024) verzeichnen.

Krahnenfeld betont, dass der Erfolg auf einer Kombination verschiedener Faktoren beruht:

Stringenter Nachhaltigkeitsansatz

Hohe Reputation durch die Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk „Franziskaner helfen“

Glaubwürdigkeit durch konkret nachvollziehbare Hilfsprojekte

Überzeugende Wertentwicklung

Ein Teil der Managementvergütung, die der Initiator „Franziskaner helfen“ erhält, fließt in weltweite Hilfsprojekte.

Perspektiven: Wachstumspotenzial nicht ausgeschöpft

Auf die Frage nach dem maximalen Volumen des Fonds zeigt sich Krahnenfeld optimistisch. Da der terrAssisi Aktienfonds auf Large-Cap-Titel fokussiert ist, sieht er keine Grenzen für weiteres Wachstum. Die Fungibilität und Handelbarkeit seien auch bei einem deutlich höheren Volumen gewährleistet.

Der Fonds gewährleistet eine breite Diversifikation trotz der strengen Auswahlkriterien durch die Kombination aus Dividenden- und Quality-Growth-Ansatz. Während im Finanzsektor gute Dividendentitel zu finden sind, bietet der Gesundheitssektor interessante Quality-Growth-Werte. Zudem ermöglicht der Best-in-Class-Ansatz eine Streuung über verschiedene Branchen, da nicht ganze Sektoren ausgeschlossen werden, sondern jeweils die nachhaltigsten Unternehmen der jeweiligen Branche berücksichtigt werden.

Franziskanische Werte für die Finanzbranche

Zum Abschluss des Interviews betont Krahnenfeld die Bedeutung franziskanischer Werte wie Brüderlichkeit gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen. Er plädiert für mehr Menschlichkeit und Herzlichkeit im Umgang miteinander – Werte, die auch in der Finanzbranche an Bedeutung gewinnen könnten.

Für Finanzberater und institutionelle Investoren: Der terrAssisi Aktienfonds (ISIN: DE0009847343) ist als Artikel 8+ Fonds klassifiziert und über alle gängigen Plattformen handelbar.