Egon Wachtendorf 10.04.2015

David Leukert über Eigentümerversammlungen „Hier wohnt ein Typ im gelben Pullover“

„Du warst in Stalingrad, ich auf einer Eigentümerversammlung“, sagt Kabarettist David Leukert zu seinem Opa, wenn er ihm Angst einjagen will. Tatsächlich animieren Leukerts Erzählungen über Bommel-Markisen, akkurate Verwalterinnen und ältere Herren in gelben Pullovern trotz historisch niedriger Zinsen nicht gerade zum Wohnungskauf.