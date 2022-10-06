Wechsel von Invesco Goldman Sachs mit neuem Vertriebsleiter im Norden

Goldman Sachs hat einen neuen Vertriebsleiter für die Region Norddeutschland. David Nolten kommt von Invesco.

David Nolten, Leiter Finanzinstitutionen und Wealth Management bei Invesco, ist mit Monatsbeginn zu Goldman Sachs Asset Management gewechselt. Dort wird er das Geschäft mit Vertriebspartnern und Vermittlern in Norddeutschland leiten. Er berichtet an Oliver Rahe, Leiter Vertrieb Deutschland.

Nolten folgt im norddeutschen Vertrieb auf Patricia Hein

Nolten wird den Vertrieb in der Region verantworten und zudem seine Erfahrung und sein Netzwerk bei strategischen Vertriebspartnern sowie digitalen Plattformen mit Fokus auf passiven Strategien einbringen. Der Vertrieb in Norddeutschland wurde zuvor von Patricia Hein geleitet. Sie hat Goldman Sachs verlassen.

Nolten war rund drei Jahre bei Invesco angestellt. Davor war er mehr als fünf Jahre bei Blackrock beschäftigt, zuletzt als Vertriebsleiter West. Zuvor war er Vertriebsdirektor bei Antea. Seine Karriere startete er bei Aquila Capital als Kundenbetreuer.

Goldman Sachs Asset Management hat nach der Akquisition von NN Investment Partners, den Vertrieb und das Produktangebot ausgebaut – vor allem bei ETFs und in den Bereichen Private Markets und nachhaltiges Investieren.