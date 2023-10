Er kommt von BNP Paribas David Schnautz verstärkt Lampe Asset Management

David Schnautz, der zuletzt in leitender Position bei BNP Paribas tätig war, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Er arbeitet seit Mitte Oktober als Senior Sales Manager bei Lampe Asset Management in Frankfurt. Dort ist er Kundenbetreuer für die Fonds der LAM und Co-Projektverantwortlicher für das Design, die Auflage, das Management und den Vertrieb von Rentenmarkt-Strategien in Ucits-Formaten.

Lampe Asset Management plant günstige aktive Anleihen-ETFs

Bei Lampe Asset Management wird Schnautz eng mit Wilhelm Wildschütz zusammenarbeiten, der kürzlich von Flossbach von Storch zu Lampe Asset Management wechselte (DAS INVESTMENT berichtete).

Wildschütz plant, die Fondsbranche mit kostengünstigen, aktiv verwalteten Anleihen-ETFs herauszufordern. Im Gegensatz zu passiven Indexfonds, die lediglich einen Index nachbilden, wird das Team hier die Zusammensetzung und Gewichtung der Anleihen im Portfolio selbst bestimmen können. Dadurch soll vermieden werden, dass hochverschuldete Staaten überproportional stark gewichtet werden.

„Wir entwerfen, lancieren, managen und vertreiben Rentenstrategien in verschiedenen Ucits-Fonds-Varianten“, erklärt Schnautz auf Linkedin zu seinem neuen Aufgabenfeld.

David Schnautz hat langjährige Erfahrung im ETF-Bereich

Schnautz verfügt über langjährige Erfahrung im ETF-Bereich. Seit 2006 hat er in verschiedenen Positionen gearbeitet, darunter als Research-Zinsstratege bei WestLB und Commerzbank, als Produktstratege für Fixed-Income-ETFs bei Blackrock iShares, als Kundenbetreuer für ETFs bei Tabula Investment Management sowie bei BNP Paribas.

Schnautz hat an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der University of Wisconsin-Milwaukee studiert.