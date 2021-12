Wefox-Insurance-Chef David Stachon folgt auf Oliver Lang

Nach zwei Jahren verlässt Oliver Lang den Digitalversicherer Wefox Insurance. Der 49-Jährige fing Ende Mai 2019 als Nachfolger des Gründers Stephan Ommerborn beim Insurtech, das damals noch One hieß, an.



David Stachon, neuer operativer Chef von Wefox, tritt auch Langs Nachfolge als Wefox-Insurance-Chef kommissarisch an. Stachon war bis Dezember 2020 Vorstandschef der Direktversicherung Cosmos Direkt sowie der Dialog Versicherung, die beide zum Generali-Konzern gehören. Außerdem war er Vorstandsmitglied bei Generali Deutschland.