iShares-Manager im Interview „Es ist wichtig, in Megatrends wie Clean Energy langfristig zu investieren“

Mit den iBonds traf iShares 2023 einen Nerv – auf einmal waren Anleihen-ETFs auch bei Privatanlegern beliebt. Welche Neuerungen Blackrock dieses Jahr plant, wie es im Bereich erneuerbare Energien weitergeht und was er jungen Menschen zum Berufseinstieg rät, erzählt David Wenicker von Blackrock im Interview.

© Blackrock

DAS INVESTMENT Academy: Herr Wenicker, Sie sind Leiter iShares und Wealth für Deutschland bei Blackrock. Wie sind Sie zum Thema Finanzen gekommen?

David Wenicker: Ich erinnere mich noch, dass ich früher nach der Schule immer das Börsenfernsehen angemacht habe und unheimlich fasziniert war von der Frankfurter Wertpapierbörse. Damals war auf dem Handelsparkett noch ein bisschen mehr los und es hat einfach Klick gemacht.

Während meines VWL-Studiums in Mannheim habe ich bei der Deutschen Bank im Bereich Derivate mein erstes großes Praktikum gemacht. Damals war die Uni noch ein bisschen flexibler. Da konnte man auch mal ein Urlaubssemester einlegen. Das habe ich auch gemacht, um für ein Praktikum nach London zu gehen. So kam ich immer mehr in die Branche und bin nach dem Studium Analyst bei Morgan Stanley geworden. Das war 2008, kurz vor der Pleite von Lehman Brothers. Da war ich direkt mittendrin im Geschehen.

Welche wichtigen Entwicklungen im ETF-Bereich sollten Anleger aus ihrer Sicht im Blick haben?

Wenicker: Eine interessante Entwicklung haben wir im Bereich der Anleihen-ETFs beobachtet. Die waren im vergangenen Jahr so gefragt wie noch nie. Das liegt einerseits an den historisch hohen Zinsen. Andererseits sehen wir, dass viele Anleger angesichts der ungewissen Marktlage verstärkt auf Staats- und Unternehmensanleihen guter Bonität zurückgreifen.

Da die Zinsen, selbst wenn sie dieses Jahr etwas sinken, im Vergleich der vergangenen zehn bis 15 Jahre immer noch relativ hoch bleiben werden, erwarten wir, dass Anleihe-ETFs auch zukünftig gerne gekauft werden.

iBonds: die intuitive Anleihe-Lösung

Insgesamt betrachtet haben sich Anleihe-ETFs als Anlageinstrument auf jeden Fall etabliert – und das nicht nur bei institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds oder Vermögensverwaltern, sondern zunehmend auch bei Privatanlegern. Sie alle erkennen die Vorteile von ETFs im Anleihensegment: die Handelbarkeit wie bei einer Aktie, die hohe Liquidität, sehr geringe Mindestanlagesummen und eine breite Streuung über viele hunderte Anleihen in einem Produkt.

Aus diesem Grund haben wir mit den iBonds im vergangenen Jahr eine Innovation auf den Markt gebracht und damit einen Nerv getroffen. Denn bei den iBonds handelt es sich um Anleihe-ETFs, die mit einem Laufzeitende ausgestattet sind. Dadurch verhält sich die Preisentwicklung am Sekundärmarkt so wie bei klassischen Anleihen auch. Das macht das Investieren noch verständlicher und intuitiver und senkt somit die Hürden für Privatanleger.

Haben Sie vor, das Angebot an iBonds weiter auszubauen?

Wenicker: Aktuell haben wir sowohl auf der Euro- als auch auf der US-Dollar-Seite ein gutes Angebot. Dennoch ist angesichts der Nachfrage davon auszugehen, dass die Produktfamilie in Zukunft weiter wachsen wird. Wir orientieren uns da am Interesse der Kunden – und die haben erfahrungsgemäß gerne eine große Auswahl über verschiedenen Segmente und Laufzeiten.

Das ist ja auch der Charme an der Granularität unseres ETF-Angebots, gerade bei Anleihe-ETFs, dass man jede Idee und jede Meinung, die man hat, spielen kann.

Wenn die unterschiedlichsten Segmente und mittlerweile auch Laufzeiten angeboten werden, kann sich jeder Anleger wie in einem Supermarkt bedienen und seine persönliche Sicht auf die Märkte umsetzen.

Neben Anleihen war der Absturz des Global Clean Energy Index ein großes Thema bei unseren Lesern. Wie schätzen Sie die Aussichten für erneuerbare Energien ein. Wird es bald wieder nach oben gehen?

Wenicker: Aus meiner Sicht haben vor allem zwei Faktoren zur negativen Wertentwicklung der erneuerbaren Energien beigetragen. Das waren zum einen die Engpässe in den globalen Lieferketten infolge der Covid-Pandemie und Ukrainekrise, die zu einer Verteuerung der kritischen Inputfaktoren geführt haben. Der zweite Punkt waren die hohen Zinsen. Bei Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien handelt es sich häufig um Wachstumsunternehmen, die stark durch Fremdkapital finanziert sind. Durch die hohen Zinsen sind die Kapitalkosten gestiegen, was zu einer Anpassung bei den Bewertungen geführt hat.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Megatrends als langfristiges Investment

Ich bin allerdings der Ansicht, dass es wichtig ist, Megatrends wie diesen langfristig zu sehen und auch langfristig zu investieren. Wenn es um den Übergang in eine kohlenstoffärmere Wirtschaft geht, gibt es einen starken politischen Willen, die Industrie weiter zu fördern, damit diese weiter wächst und Innovationen hervorbringt. Von daher bin ich überzeugt, dass die Grundvoraussetzung für eine langfristig positive Entwicklung gegeben sind. Als Anleger ist man daher gut beraten, über kurzfristige Schwankungen hinwegzusehen, auch wenn es immer weh tut, Verluste hinzunehmen.

Einige Experten sagen, dass ETFs gerade im Bereich erneuerbare Energie problematischer sind als aktive Fonds, weil man mit ihnen nicht so gut gegensteuern kann. Was sagen Sie dazu?

Wenicker: Ich bin der Meinung, man kann diese Themen sowohl aktiv als auch passiv spielen. Bevor wir entsprechende Produkte lancieren, überlegen wir uns immer sehr gut, ob man diese mit ETFs auch wirklich abdecken kann. Und das ist hier der Fall.

Im aktuellen Umfeld stehen meiner Ansicht nach auch viele aktive Manager vor Herausforderungen. Bei sogenannten Megatrends, also strukturellen, langfristigen Veränderungen, die die Gesellschaft, die Wirtschaft für die nächsten Jahrzehnte prägen werden, kann es kurzfristig immer mal unterschiedliche Bewegungen geben. Aber langfristig glauben wir bei Blackrock an diese Themen.

Riesiges Wachstumspotenzial bei Sparplänen

Sehen Sie neben Nachhaltigkeit noch weitere Themen oder Megatrends, die Anleger auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten?

Wenicker: Ein riesiger Trend sind ETF-Sparpläne. Hier stehen wir trotz der bereits stattgefundenen Entwicklungen immer noch am Anfang. Das heißt, da steckt noch ein riesiges Wachstumspotenzial drin, da immer mehr Vertriebspartner und Banken versuchen an dieser Entwicklung teilzunehmen. Aktuell stehen wir bei etwa 8 Millionen monatlich ausgeführten ETF-Sparplänen in Kontinentaleuropa, mehr als 7 Millionen ETF-Sparpläne davon allein in Deutschland. Bis Ende 2028 dürfte die Zahl europaweit auf 32 Millionen steigen.

Die Bewertungen in den USA sind aktuell sehr hoch. Sollte Anleger sich lieber auf andere Regionen konzentrieren?

Wenicker: Die USA standen im vergangenen Jahr in der Tat im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was sich auch anhand der Performance bemerkbar gemacht hat. Aktuell beobachten wir, dass institutionelle Investoren europäische Aktien wieder stärker ins Visier nehmen, die Zuflüsse in Richtung entsprechender Produkte also zunehmen.

Was würden Sie jungen Menschen empfehlen, die gerne in der Finanzbranche arbeiten wollen?

Wenicker: Praktika machen – zu 100 Prozent. Das macht wirklich total viel Sinn. Wir haben bei Blackrock viele Praktikanten, die wir bei spannenden Tätigkeiten einsetzen, sodass sie die Möglichkeit haben, die Branche und das Unternehmen von innen kennenzulernen und einen Fuß in die Tür zu bekommen. Auf diese Weise können sie auch herausfinden, ob ihnen die Tätigkeit überhaupt gefällt.