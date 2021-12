Redaktion 24.06.2016 Aktualisiert am 27.05.2020 - 18:33 Uhr Lesedauer: 1 Minute

David Zahn zum Brexit „Das Wahlergebnis steigert die Risikoaversion“

Am 23. Juni 2016 trotzten die britischen Wähler den Erwartungen, schlugen die Warnungen vieler Politiker, Geschäftsleute und Wirtschaftsorganisationen in den Wind und entschieden sich für den Austritt aus der EU. David Zahn, Head of European Fixed Income der Franklin Templeton Fixed Income Group, zu den Herausforderungen und Chancen.