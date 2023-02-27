Der Dax repräsentiert die wertvollsten und am stärksten gehandelten börsennotierten Unternehmen der Bundesrepublik. Von den Gründungsmitgliedern sind viele Unternehmen jedoch inzwischen verschwunden.

Nach Linde-Aus 30 Unternehmen starteten im Dax. 13 sind noch übrig. Was passierte mit dem Rest?

Am 27. Februar 2023 verschwindet mit Linde plc nicht nur eines der bekanntesten Industrieunternehmen Deutschlands und ein finanzielles Schwergewicht aus dem Dax, sondern auch eines seiner Gründungsmitglieder. Mit der Commerzbank kehrt dafür ein weiteres Gründungsmitglied wieder in die oberste deutsche Aktien-Liga zurück.

Gestartet ist der Dax im Juli 1988 mit insgesamt 30 Unternehmen. Seitdem gab es viele Wechsel in der ersten deutschen Aktien-Liga. 13 der einst 30 Unternehmen finden sich noch heute im Deutschen Aktienindex, die anderen wurden zerschlagen, fusionierten oder gingen insolvent. An ihre Stelle rückten neue Unternehmen, darunter Konzerne wie SAP oder Fresenius, die auch den wirtschaftlichen Wandel der Bundesrepublik weg von der Schwerindustrie hin zu High-Tech verkörpern.

Doch was passierte mit den Gründungsmitgliedern, die sich heute nicht mehr im mittlerweile auf 40 Unternehmen angewachsenen Dax finden? Zeit, einen Blick zurückzuwerfen.

Folgende Unternehmen starteten vor 30 Jahren im DAX

Allianz

BASF

Bayer

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank

Bayerische Vereinsbank

BMW

Commerzbank

Continental

Daimler-Benz

Degussa

Deutsche Babcock

Deutsche Bank

Deutsche Lufthansa

Dresdner Bank

Feldmühle Nobel

Henkel

Hoechst

Karstadt

Kaufhof

Linde

MAN

Mannesmann

Nixdorf

RWE

Schering

Siemens

Thyssen

Veba

Viag (heute Zusammenschluss mit Veba als E.ON)

Volkswagen

Die gefetteten Unternehmen sind nach wie vor noch im Dax vertreten.

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank 1 / 17 Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, besser bekannt als Hypovereinsbank, wurde im Jahr 2005 aus dem Dax entfernt. Der Grund hierfür lag in der Übernahme der Bank durch die Unicredit Group, die ihren Hauptsitz in Italien hat. Bildquelle: IMAGO / Ralph Peters